‘धाकड़’ के फ्लॉप होने का जश्न मनाने वालों के समर्थन में उतरीं ऋचा चड्ढा, कंगना रनौत के बयानों की दिलाई याद

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) स्टारर फिल्म ‘धाकड़’ (Dhakad) बुरी तरह पिट गई है. ओपनिंग डे पर महज 50 लाख का कलेक्शन कर पाने वाली फिल्म दर्शकों को रास नहीं आ रही है. दूसरे एक्टर्स और फिल्ममेकर की फिल्मों पर तंज कसने वाली कंगना की फिल्म फ्लॉप होने का उनके विरोधी जश्न मना रहे हैं. अब ऋचा चड्ढा (Richa chadha) ने भी रिएक्शन दिया है.

राजनीतिक गलियारों से लेकर फिल्मी दुनिया के बारे में मुखर होकर अपनी राय रखने वाली कंगना रनौत की फिल्म फ्लॉप होने पर कुछ लोग खुशियां मना रहे हैं. ऐसे में ‘बिग बॉस’ कंटेस्टेंट रहे तहसीन पूनावाला कंगना रनौत के समर्थन में उतरें और ‘धाकड़’ फिल्म के फ्लॉप होने पर खुशी मनाते हुए कुछ ट्वीट्स को रिशेयर कर लिखा ‘फिल्म धाकड़ के लिए कंगना रनौत को ट्रोल किया जाना ठीक नहीं है. हम में से बहुत से लोग कंगना से सहमत या असहमत हो सकते हैं लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वह आज सिनेमा जगत की बेस्ट एक्ट्रेसेस में एक हैं और रिस्क लेती हैं.’

ऋचा ने कहा लोग अपना विरोध दर्ज करवा रहे

एक जर्नलिस्ट ने लिखा ‘ये हास्यास्पद है. दर्शकों ने एक खराब फिल्म को रिजेक्ट कर दिया है जिसके शो शून्य में जा रहे हैं. सच कहना ट्रोलिंग है? सच में’. इस पर तहसीन ने लिखा ‘नहीं ! किसी फिल्म के फ्लॉप होने का जश्न अच्छा नहीं है’. इस बातचीत में ऋचा चड्ढा कूद पड़ीं और लिखा ‘सत्ता के साथ तालमेल बिठाना आसान है और इसमें आपको टैक्स में छूट, पुरस्कार, विशेष दर्जा, सुरक्षा तो मिलती ही है. तो क्या आप नहीं जानते तहसीन कि कई बार उल्टा भी हो जाता है? लोग किसी भी तरह से अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं. तो चिल करिए’.

ऋचा चड्ढा ने दिलाई कंगना के बयानों की याद

तहसीन ने इसका रिप्लाई देते हुए लिखा ‘मैं चिल हूं. मैंने इस फिल्म को कंगना रनौत के बुलावे के बावजूद देखी नहीं है. मैं फिल्म बिजनेस के लिए खड़ा रहूंगा. किसी भी फ्लॉप फिल्म को लेकर खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे इंडस्ट्री को नुकसान होता है. अगर सरकार गलत करती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भी करना चाहिए’. इस पर ऋचा ने याद दिलाया कि किस तरह पिछले साल ड्रग्स केस कंट्रोवर्सी पर फिल्म इंडस्ट्री को ‘गटर’ तक कह दिया था. ‘सिस्टमैटिकली एक स्टोरी प्लॉट सेट किया गया था कि मुंबई में फिल्म बिजनेस सारी गंदगी का अड्डा है. यहां के लोग हत्यारे इत्यादि हैं. इस नैरेटिव में कई लोगों ने हिस्सा लिया था. अब कुछ दूसरे लोग दूसरे के पतन का जश्न मना रहे हैं, उसी का दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम है’.

Very systematically, a narrative was built that the film industry in Mumbai is the den of all vice. People here are murderous etc. Many people participated in this narrative building. Now some others celebrating other ppl’s downfalls is an unfortunate consequence of that. https://t.co/aiP3vwRb5C pic.twitter.com/hbQRs9nC8E

