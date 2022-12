RIP PELE: नहीं रहे फुटबॉल के जादूगर! शोकाकुल बॉलीवुड,अभिषेक बच्चन-करीना कपूर समेत कई सेलेब्स ने दी श्रद्धांजलि

मुंबई: फुटबॉल के महान खिलाड़ी पेले (Pele) के निधन पर बॉलीवुड शोकाकुल है. फुटबॉल के जादूगर पेले के चाहने वाले दुनिया भर में हैं. 82 साल के इस मशहूर खिलाड़ी कैंसर से जंग जीत नहीं पाए और दुनिया को अलविदा कह दिया. खेल जगत की इस महान हस्ती के निधन पर बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) ने अपने बचपन की यादों को साझा किया है तो विक्की कौशल (Vicky Kaushal), करीना कपूर (Kareena Kapoor), शिल्पा शेट्टी,अनुपम खेर, अर्जुन कपूर समेत कई सेलिब्रिटीज ने शोक जताया है.

अभिषेक बच्चन ने इंस्टाग्राम पर दो पेले की दो तस्वीरें शेयर कर बताया है कि कैसे बचपन में अमिताभ बच्चन ने उन्हें पेले और फुटबॉल से परिचय करवाया था. वहीं से अभिषेक को फुटबॉल से प्यार हो गया. ब्राजिलियन टीम का मैच देखने के लिए टेप इकट्ठा करते थे. पेले को फुटबॉल का जादूगर बताते हुए श्रद्धांजलि दी है.

वहीं विक्की कौशल ने भी दो तस्वीरें शेयर कर महान खिलाड़ी मैराडोना के निधन पर पेले के कहे गए शब्दों को याद करते हुए महान फुटबॉलर को श्रद्धांजलि दी है.

करीना कपूर खान इन दिनों स्विट्जरलैंड में अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर हैं. पेले को किंग बताते हुए श्रद्धांजलि दी है.

पेले की महानता को याद करते हुए अनुपम खेर, मधुर भंडारकर, शिल्पा शेट्टी ने भी सोशल मीडिया पर शोक जताया है.

Dearest Pele! You and your game, and the way you played it, will always be #GameChanger for millions of people all the world. Whether they played football or not. Thank you for your inspiring life. #RipLegend #OmShanti #Pele pic.twitter.com/Uam4CZK0cr

— Anupam Kher (@AnupamPKher) December 30, 2022