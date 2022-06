VIDEO : ऋषि कपूर ने रणबीर को बताई थी पिता बनने की जिम्मेदारी, "वो तुम्हारे बच्चों की मां बनेगी..."

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt) ने सोमवार को अपने सभी फैंस को एक प्यारा सा सरप्राइज दिया है. एक्ट्रेस मां बनने वाली हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके फैंस को ये खुशखबरी दी है. आलिया और रणबीर कपूर के पेरेंट्स बनने के बारे में जानकर फैंस काफी सरप्राइज हो गए हैं, साथ ही इस बात से काफी खुश नजर आ रहे हैं. आलिया ने हॉस्पिटल से अल्ट्रासाउंड की तस्वीर शेयर की है, जिसकी स्क्रीन पर उन्होंने एक हार्ट इमोजी पोस्ट कर ये गुड न्यूज सबके साथ शेयर की है. लोग कपूर और भट्ट परिवारों को अपना प्यार और शुभकामनाएं भेज रहे हैं.

इस बीच, रणबीर के पिता ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिवंगत अभिनेता ‘एक दिन दादा होने’ की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ ही वह रणबीर को अपनी होने वाली पत्नी की देखभाल करने की सलाह भी दे रहे हैं. उन्होंने कहा, “आपको अपना जीवन जीना है और आपको अपना जीवन उस व्यक्ति, अपनी आत्मा के साथ जीना है. आपको बहुत सावधान रहना होगा क्योंकि वह व्यक्ति तुम्हारे बच्चों की मां बनेगी. बच्चे के परदादा राज कपूर होंगे और मेरे पोते होंगे.”

rishi sir would be the happiest ❤ wish he was there…#ranbirkapoor #aliabhatt pic.twitter.com/eKZsBuMYlL

— Ashh-Loove ♡♡♡ (@AishRanliaLoove) June 27, 2022