2 Years Of The Body: इमरान हाशमी का पीछा करना ऋषि कपूर को पड़ गया था महंगा, जानिए पूरा किस्सा

2 Years Of The Body: ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) और इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) की फिल्म ‘द बॉडी’ (The Body) 13 दिसंबर 2019 में रिलीज हुई थी. बॉलीवुड की इस ड्रामा-थ्रिलर से ऋषि ने कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जंग लड़ने के बाद पहली बार पर्दे पर कदम रखा था. जीतू जोसेफ (Jeethu Joseph) ने इस फिल्म को लिखा भी और डायरेक्ट भी किया था. वायकॉम 18 स्टूडियोज (Viacom 18 Studios) ने इस फिल्म का निर्माण किया था. फिल्म इंडस्ट्री के सदाबहार हीरो ऋषि अपने जिंदादिली के लिए आज भी जाने जाते हैं.

कैंसर से जंग लड़ ऋषि कपूर ने की थी वापसी

ऋषि कपूर की मजबूत इच्छाशक्ति और जिंदादिली ही थी कि लंबे समय तक बीमारी से जंग लड़ने के बाद उन्होंने ‘द बॉडी’ से फिर एक पारी की शुरुआत की थी. ऋषि और इमरान हाशमी को लेकर मलयालम फिल्म निर्माता जीतूजोसेफ ने एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म बनाने का फैसला किया. जीतू यूं तो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज निर्माता निर्देशक माने जाते हैं. इसी फिल्म से उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा. ‘द बॉडी’ साल 2012 में आई एक स्पेनिश फिल्म का बॉलीवुड रीमेक है.

‘द बॉडी’ में ऋषि कपूर -इमरान हाशमी लीड रोल में थे

ऋषि कपूर भले ही दुनिया में नहीं हैं लेकिन आज भी उनकी अभिनय और पर्सनैलिटी के लोग मुरीद हैं. ‘द बॉडी’ से लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर जब वापसी किया था तो सबको उम्मीद थी कि लंबी पारी खेलेंगे लेकिन नीयति को तो कुछ और ही मंजूर ही था. इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ किस्से आज भी जेहन में ताजा हैं. फिल्म में ऋषि ने एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया था. उनके साथ इमरान हाशमी लीड रोल में थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋषि फिल्म की क्लाइमैक्स की शूटिंग के वक्त घायल हो गए थे.

ऋषि कपूर शूटिंग के वक्त हो गए थे घायल

दरअसल, एक सीन में ऋषि कपूर को इमरान हाशमी का जंगल में पीछा करना था. चूंकि ऋषि एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में थे, इसलिए उन्हें घने जंगल के बीच इमरान के पीछे भागना था. शूटिंग के दौरान ही ऋषि कपूर फिसल गए और उन्हें चोट लग गई. ऋषि के गिरते ही इमरान और फिल्म के क्रू मेंबर उनकी तरफ दौड़े और उन्हें उठाया. ऋषि के घुटने में चोट लगी लेकिन दिवंगत एक्टर का विल पॉवर देखिए उसी हालत में शूटिंग पूरी की.

‘द बॉडी’ में ऋषि कपूर और इमरान हाशमी के साथ सोभिता धुलिपाला और वेदिका एक्ट्रेस थीं. डायरेक्टर जीतू जोसेफ के निर्देशन में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक चली थी. लेकिन जितनी उम्मीद जीतू से लगाई गई थी, उस पर खरे नहीं उतरें. जीतू ने ‘दृश्यम’ जैसी शानदार फिल्म बनाई थी, इसलिए दर्शकों के साथ-साथ फिल्म समीक्षकों की भी उम्मीदें बढ़ गई थीं.

