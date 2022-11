Mister Mummy Realese Date: 18 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी रितेश देशमुख-जेनेलिया डिसूजा की 'मिस्टर मम्मी'

मुबंई, रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) और जेनेलिया डिसूजा (Genelia d’souza) स्टारर ‘मिस्टर मम्मी’ (Mister Mummy) अब 18 नवंबर 2022 को रिलीज़ होने के लिए पूरी तरह से तैयार है. यानी शाद अली द्वारा निर्देशित इस गुदगुदाने वाली कॉमेडी का आनंद लेने के लिए फैन्स को बस थोड़ा और इंतजार करना होगा. बता दें टी-सीरीज़ द्वारा निर्मित इस फिल्म में लंबे समय बाद बॉलीवुड की क्यूट कपल की जोड़ी को देखने को मिलेगा.

इस ट्विस्टेड लाफ्टर राइड का ट्रेलर पहले ही दर्शकों के दिलों में जगह बना चुका है. यह फिल्म भावनाओं, ड्रामा और ढेर सारी कॉमेडी से भरपूर पारिवारिक मनोरंजन है, जो निश्चित रूप से आपको हंसा हंसा के लोटपोट कर देगी. पहले कभी नहीं देखे गए कॉन्सेप्ट के साथ इस फिल्म का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे है.

The good news is coming your way to take you on a BUMPy ride!

Trailer out now: https://t.co/LOi1J48RlO#MisterMummy

Delivering on 18th November, 2022.@Riteishd @geneliad #ShaadAli #BhushanKumar #KrishanKumar @HecticCinema #BoundScriptPictures @bagapath #ShivChanana pic.twitter.com/uNmCVY4wKY

— T-Series (@TSeries) November 7, 2022