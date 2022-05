'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' के सेट से Leak हुआ वीडियो, दिल्ली एयरपोर्ट पर भागती दिखीं आलिया भट्ट

‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ के सेट से आलिया भट्ट (Alia Bhatt Video) का एक नया वीडियो ऑनलाइन लीक हो गया है. आलिया पिछले कुछ दिनों से रणवीर सिंह, धर्मेंद्र, जया बच्चन और शबाना आज़मी के साथ करण जौहर के डायरेक्शन में बन रही फिल्म की शूटिंग कर रही हैं. नए वीडियो से पता चलता है कि फिल्म में एक एयरपोर्ट का सीन भी होगा. इस सीन को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शूट किया जा रहा है. इस वीडियो एक फैन पेज से शेयर किया गया है.

‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ (Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani) के सेट से लीक हुए इस वीडियो में आलिया भट्ट को काले रंग की ड्रेस में सूटकेस से भरी एयरपोर्ट ट्रॉली के साथ और डिपार्चर गेट की तरफ दौड़ते हुए देखा जा सकता है. एक कैमरामेन उनके आगे-आगे शूट करते हुए दौड़ रहा है. जबकि एयरपोर्ट पर यात्रियो की भीड़ को एक तरफ इकट्ठे खड़े देखा जा सकता है. इसमें से कुछ लोग इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं और कुछ लोग देख रहे हैं.

Alia Bhatt spotted at IGI Airport while shooting for a film 🎥 @aliaa08 pic.twitter.com/SFk29ZX3Ox

— Team Alia Bhatt (@TeamOfAliaBhatt) May 1, 2022