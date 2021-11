आलिया भट्ट-रणवीर सिंह ने कॉन्सर्ट में जमकर किया डांस, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, देखें

अलिया भट्ट (Alia Bhatt) रणबीर कपूर से शादी की खबरों के बीच अपने दोस्तों की शादियां अटेंड कर रही हैं. पिछले दिनों आलिया भट्ट अपनी फ्रेंड एक्ट्रेस अनुष्का रंजन (Anushka Ranjan) की शादी में नजर आई थीं. अब एक फिर अपनी एक और खास दोस्त के मैरिज फंक्शन में दिखाई दी.. आपको बता दें कि इस वक्त आलिया दिल्ली में अपनी आने वाली फिल्म ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ (Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani) की शूटिंग कर रही हैं. इस फिल्म में उनके हीरो रणवीर सिंह (Ranveer Singh) हैं. बीते बुधवार की रात को रणवीर-आलिया (Ranveer -Alia) को गुरुग्राम के एक कॉन्सर्ट में जमकर डांस करते हुए देखा गया. अब इनके डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है.

‘ब्राउन मुंडे’ पर जमकर झूमे रणवीर-आलिया

रणवीर कपूर और आलिया भट्ट (Ranveer Singh & Alia Bhatt) के इस डांस वीडियो को पिंकविला ने अपने ट्विटर पर शेयर किया है. आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि दोनों एक्टर्स कितनी मस्ती के साथ डांस कर रहे हैं. मशहूर रैपर एपी ढिल्लन (Rapper AP Dhillons) के गाने का रणवीर-आलिया ने भरपूर मजा लिया. बताया जा रहा है कि यह प्रोग्राम दिल्ली से सटे गुरुग्राम में चल रहा था. उसी वक्त आलिया और रणवीर वहां पहुंच गए. अपने चहेते स्टार्स को देखकर वहां मौजूद फैंस बेकाबू हो रहे थे. जब एपी ढिल्लन ने ‘ब्राउन मुंडे’ गाया तो रणवीर-आलिया झूमने पर मजबूर हो गए.

