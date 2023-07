RARKPK Twitter Review: 'रानी' नहीं 'रॉकी' ने जीता दिल, हिट है आलिया-रणवीर की जोड़ी, दर्शकों की जुबान से निकली तारीफ

मुंबईः आलिया भट्ट और रणवीर सिंह स्टारर साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इस फिल्म के साथ करण जौहर ने ‘ऐ दिल है मुश्किल’ के 7 साल बाद डायरेक्टर की कुर्सी पर वापसी की है. धर्मेद्र, जया बच्चन और शबाना आजमी जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ फिल्म में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट लीड रोल में हैं, जिसमें धर्मा प्रोडक्शंस की भव्यता देखी जा सकती है. फिल्म देखे फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए दर्शक भी सिनेमाघरों में उमड़ पड़े हैं और अब फिल्म देख चुके लोगों ने सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देना भी शुरू कर दिया है.

बी-टाउन के सेलेब्स के बाद रॉकी और रानी की प्रेम कहानी देखने वाले दर्शकों ने ट्विटर पर अपने-अपने रिएक्शन देना शुरू कर दिया है. खास बात तो ये है कि ज्यादातर लोगों ने फिल्म की तारीफ की है और इसे एक बेहतरीन फिल्म बताया है. दर्शकों के अनुसार, लंबे समय बाद उन्हें करण जौहर की तरफ से कोई शानदार फैमिली ड्रामा देखने को मिली है. हालांकि, कुछ यूजर ऐसे भी हैं, जिनके अनुसार ये ‘वन टाइम वॉच’ और ‘एवरेज’ फिल्म है.

यूजर्स के रिएक्शन

Watched her on screen after 6yrs

I love youu @aliaa08 #RockyAurRaniKiiPremKahaani pic.twitter.com/svtz5JGP49

— ♥️ (@kushmijazz) July 28, 2023