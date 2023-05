Rohini Hattangadi Actress who became mother of 10 years older actors: एक एक्‍टर अक्‍सर एक ऐसे रोल का इंतजार करता है, ज‍िसके बाद वो लोगों के द‍िल में बस जाए. पर सोच‍िए ऐसा हो भी जाए, लेकिन यही फिल्‍म और क‍िरदार उस एक्‍टर के लिए ज‍िंदगी भर की परेशानी ले आए तो… ऐसा ही कुछ हुआ बॉलीवुड की प्रस‍िद्ध एक्‍ट्रेस रोह‍िणी हट्टंगड़ी के साथ. 27 साल की रोह‍िणी फिल्‍म ‘गांधी’ में कस्‍तूरबा के क‍िरदार में नजर आईं. उनके इस क‍िरदार ने उन्‍हें रातों-रात स्‍टार बना द‍िया. इतना ही नहीं, इस फिल्‍म के लिए रोह‍िणी को अंतरराष्‍ट्रीय पुरस्‍कार भी म‍िले. लेकिन इसी फिल्‍म में कुछ ऐसा हुआ कि रोह‍िणी को फिर कभी फिल्‍मों में वो रोल ऑफर ही नहीं हुआ, जो वो करना चाहती थीं. आइए बताते हैं, क्‍या थी वो वजह.

‘गांधी’ में बनीं कस्‍तूरबा और मच गया हंगामा

दरअसल रोह‍िणी हट्टंगड़ी ने मराठी थ‍िएटर से अपने करियर की शुरुआत की थी. उन्‍होंने फिल्‍मों में अपना सफर सईद अख्‍तर म‍िर्जा की फिल्‍म ‘अरविंद देसाई की अजीब दास्‍तान’ से साल 1978 में क‍िया. इस फिल्‍म को उस साल का बेस्‍ट फिल्‍म क्र‍िट‍िक चॉइस फ‍िल्‍मफेयर अवॉर्ड भी म‍िला. इसके बाद उन्‍होंने कुछ और फिल्‍में की और फिर वह 1982 में बायोग्राफ‍िकल फिल्‍म ‘गांधी’ में कस्‍तूरबा गांधी के रोल में नजर आईं. इस फिल्‍म में वह कस्‍तूरबा गांधी के बुजुर्ग अवतार में भी नजर आईं. रोह‍िणी हट्टंगड़ी इस‍ फिल्‍म में ऐसी छाईं क‍ि उन्‍हें अंतरराष्‍ट्रीय पुरस्‍कार बाफ्टा का बेस्‍ट एक्‍ट्रेस अवॉर्ड म‍िला. रोह‍िणी के अवॉर्ड जीतने वाली पहली एशियन एक्‍ट्रेस हैं. उनके नाम ये र‍िकॉर्ड आज भी है, क्‍योंकि अभी तक ये पुरस्‍कार क‍िसी दूसरी एशियन एक्‍ट्रेस को नहीं म‍िला. लेकिन जहां इस फिल्‍म ने उनके करियर में चार चांद लगने चाहिए थे, वहीं इस फिल्‍म में एक उम्रदराज महि‍ला का क‍िरदार न‍िभाना ही उनके करियर की सबसे बड़ी मुसीबत बन गया.

रोह‍िणी जब ‘गांधी’ में कस्‍तूरबा बनीं तब महज 27 साल की थीं. (@FilmHistoryPic/Twitter)

मां का नाम सुहास‍िनी चौहान…

रोह‍िणी उस समय स‍िर्फ 27 साल की थीं जब उन्‍होंने कस्‍तूरबा गांधी का रोल क‍िया. लेकिन इस फिल्‍म के बाद उनकी उम्र के रोल म‍िलने ही उन्‍हें बंद हो गए. अब रोह‍िणी को स‍िर्फ मां के रोल ही ऑफर होते थे. आपको ये जानकार ताज्‍जुब होगा कि रोह‍िणी ने अपनी उम्र से 10-10 बड़े एक्‍टर्स की मां का रोल फिल्‍मों में क‍िया है. वो फिल्‍म ‘शहंशाह’ और ‘अग्‍न‍िपथ’ में अम‍िताभ बच्‍चन की मां बन चकी हैं. लेकिन रोह‍िणी अम‍िताभ बच्‍चन से पूरे 12 साल छोटी हैं. ‘अग्‍निपथ’ का वो फेमस डायलॉग तो आपको याद ही होगा, ‘नाम व‍िजय दीनानाथ चौहान, बाप का नाम दीनानाथ चौहान, मां का नाम सुहास‍िनी चौहान…’ सुहास‍िनी चौहान, रोह‍िणी ही थीं.

ज‍िंंदगी भर बनती रहीं हैं एक्‍टरों की मां

वहीं फ‍िल्‍म ‘दाम‍िनी’ में वो ऋषि कपूर की मां बनीं थीं, जो उनसे उम्र में 3 साल बड़े थे. फ‍िल्‍म ‘हीरो हीरोलाल’ में रोह‍िनी रूपा की मां बनी थीं. रूपा का क‍िरदार शशि कपूर की बेटी संजना कपूर ने न‍िभाया था, जो रोह‍िनी की ही हमउम्र थीं. फ‍िल्‍म ‘लड़ाई’ में रोहि‍नी खुद से 10 साल बड़े एक्‍टर म‍िथुन चक्रवर्ती की मां बनी थीं. फ‍िल्‍म ‘ब‍िल्‍लू बादशाह’ में वो खुद से 8 साल बड़े शत्रुघ्‍न स‍िन्‍हा की मां के क‍िरदार में नजर आई थीं.

रोह‍िणी ‘अग्‍न‍िपथ’, ‘चालबाज’, ‘लड़ाई’, ‘दाम‍िनी’ जैसी कई फ‍िल्‍मों में नजर आई हैं.

40 साल से बन रही हैं पर्दे पर मां

रोहिणी हट्टंगड़ी को अपने करियर में इस बात का मलाल हमेशा रहा है. अब 68 साल की हो चुकीं रोह‍िणी ने एक ताजा इंटरव्‍यू में कहा कि वो उस दौर में कई फिल्‍में इसल‍िए ही र‍िजेक्‍ट कर चुकी थीं कि उन्‍हें स‍िर्फ मां के रोल ही म‍िल रहे थे. उन्‍होंने अपने से 10-12 साल बड़े एक्‍टर्स की मां का रोल क‍िया जो उन्‍हें उस समय बहुत परेशान भी करता था. रोह‍िणी प‍िछले 40 साल से फिल्‍मों में मां के क‍िरदार कर रही हैं. नई फिल्‍मों की बात करें तो वो फिल्‍म ‘मुन्नाभाई एमबीबीएस’ में संजय दत्त की मां बनी नजर आई थीं. वहीं हाल ही में वह फिल्‍म ‘क‍िसी का भाई क‍िसी की जान’ में पूजा हेगड़े की मां के क‍िरदार में नजर आई हैं.

Tags: Amitabh bachchan, Entertainment Special