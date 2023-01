95 स्टेप्स वाले 'नाटू-नाटू' मेकिंग में छूटे थे 'RRR' टीम के पसीने, 19 महीने में फाइनल हुआ गाना, जानें पूरा किस्सा

मुंबई: क्रिटिक्स च्वॉइस अवॉर्ड्स में ‘आरआरआर’ (RRR) को बेस्ट फिल्म, एस एस राजामौली (S S Rajamauli) को बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट विजुअल इफेक्ट्, और ‘नाटू-नाटू’ बेस्ट सॉन्ग में नॉमिनेट किया गया था. ‘RRR’ ने इसमें से 2 अवॉर्ड्स अपने नाम किए तो एक बार फिर ‘नाटू-नाटू’ गाना सुर्खियों में आ गया है. इस गाने में राम चरण और जूनियर एनटीआर के डांस स्टेप्स ने धूम मचा दी है. इस गाने की सफलता में इससे जुड़े सभी लोगों का शानदार योगदान है. अगर इस गाने के हुकस्टेप्स हर जगह छाए हुए हैं तो इसके पीछे मेहनत भी जबरदस्त हुई है, चलिए बताते हैं मेकिंग का किस्सा

दरअसल, एस एस राजामौली चाहते थे कि इस गाने के जरिए फिल्म के दोनों एक्टर्स एक साथ डांस करते हुए स्क्रीन पर दिखे. जब राजामौली ने फिल्म संगीतकार एम एम किरावानी को अपने दिल की बात बताई तो किरावानी ने अपने फेवरेट गीतकार चंद्रबोस को लिखने को कहा. मीडिया रिपोर्ट की माने तो 17 जनवरी 2020 में काम करना शुरू किया.

Congratulations to the songwriters behind @RRRMovie’s #NaatuNaatu, winners of the #CriticsChoice Award for Best Song.#CriticsChoiceAwards pic.twitter.com/jPfrAT2SkY

— Critics Choice Awards (@CriticsChoice) January 16, 2023