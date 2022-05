सैफ अली खान ने सालों पहले फैज-गालिब को लेकर कही थी ये बात, अब सफाई में बोले- दवाइयां ले रहा था

सैफ अली खान (Saif Ali Khan) सोशल मीडिया (Social Media) से कोसो दूर हैं, लेकिन अपने इंटरव्यूज को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं. सीधी और सपाट बात करने के लिए सैफ जाने जाते हैं और उनके ये अदा उन्हें दूसरे स्टार्स से अलग बनाती है. सालों पुराना एक इंटरव्यू वीडियो पिछले साल खूब वायरल हुआ था, जिसके बाद सोशल मीडिया (Social Media) पर ट्रोल्स के निशाने पर आ गए थे. सालों पहले दिए उस इंटरव्यू पर अब सैफ ने सफाई दी है.

सैफ अली खान (Saif Ali Khan) जब अपने 20s में थे, तब उन्होंने फैज-गालिब को लेकर एक बयान दिया था. वो इंटरव्यू इतना वायरल हुआ कि लोगों ने बातें करने शुरू कर दीं. अब सालों बाद एक्टर ने सफाई (Saif Ali Khan clarified on his statement on Faiz and Ghalib) देते हुए कहा कि उस वक्त मैं मानसिक तौर पर ठीक नहीं था और दवाइयां ले रहा था.

वीडियो में क्या था?

दरअसल, इसमें सैफ से उनके पसंदीदा शायरों के बारे में सवाल किया गया था. जिसके जवाब में सैफ ने कहा था- ‘फैज और गाल‍िब… मैं बकवास कर रहा हूं. मेरी दादी और अब्बा ये सब पढ़ते थे. हमारी ये कोई उम्र है, इन चीजों को पढ़ने की. पढ़ने जाएं तो कुरान शरीफ भी कमाल की पोएट्री है.’

सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए थे सैफ अली खान

उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर पिछले साल खूब वायरल हुआ था, जिस पर काफी लोगों ने निगेट‍िव रिएक्शन दिया था. सिर्फ कमेंट्स ही नहीं बल्क‍ि कुछ ने तो सैफ को अनन्या पांडे मैक्स प्रो अल्ट्रा भी कह दिया था. अब उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में सफाई दी है.

उस इंटरव्यू पर आज भी है नाज

सैफ अली खान ने कहा कि मुझे लगता है कि उम्र के एक पड़ाव में आपको सरल और सिंपल होना चाहिए. जब मैं अभी बेटे इब्राहिम में देखता हूं और मुझे लगता है ये अच्छा है पर जिंदगी में आगे इसी एटीट्यूड को रखना जरूरी नहीं कि अच्छा ही हो, इसीलिए मुझे उस इंटरव्यू पर नाज है, क्योंकि मैं जो था वहीं था.

सफाई में कही ये बात

उन्होंने आगे कहा कि उन दिनों मैं मेडिकेशन पर था. सैफ ने कहा, ‘मैंने इतने इंटरव्यूज किए हैं और मैं उनमें से कुछ में मेड‍िकेटेड था. उन इंटरव्यूज के वक्त मैं वहां मानस‍िक तौर पर नहीं था.’ एक्टर ने सफाई देते हुए कहा, कभी-कभी पूरी तरह से मानसिक रूप से सब कुछ नहीं होता.

