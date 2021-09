मुंबई: बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा सायरा बानो (Saira Banu) और उनके दिवंगत शौहर हिंदी फिल्म के लीजेंड एक्टर रहे दिलीप कुमार (Dilip Kumar) की प्रेम कहानी के तमाम किस्से हैं. आखिरी सांस तक दिलीप साहब के साथ साए की तरह रहीं सायरा फिल्म इंडस्ट्री में जुबली कुमार के नाम से फेमस एक्टर राजेंद्र कुमार (Rajendra Kumar) से शादी करना चाहती थीं. राजेंद्र कुमार और सायरा बानो ने एक साथ कई हिट फिल्मों में काम किया था.

राजेंद्र कुमार और सायरा बानो ने ‘आई मिलन की बेला’, ‘अमन’, ‘झुक गया आसमान’ जैसी फिल्मों में साथ काम किया और पर्दे पर दोनों की केमिस्ट्री बेहद सराही गई. मीडिया की खबरों की मानें तो कमसिन और बला की खूबसूरत सायरा का दिल राजेंद्र कुमार पर आ गया था. वहीं राजेंद्र के दिल का हाल भी कुछ ऐसा था. हालांकि राजेंद्र कुमार शादीशुदा और दो बच्चों के बाप भी थे. सायरा हर हाल में राजेंद्र कुमार को जीवन भर के लिए अपना हमसफर बना लेना चाहती थीं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सायरा और राजेंद्र की मोहब्बत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि सायरा की खातिर एक्टर अपना भरा पूरा परिवार छोड़ने के लिए तैयार थे. सायरा की मां नसीम अपनी बेटी को लेकर बहुत नाराज थीं. सायरा को बहुत समझाया बुझाया, लेकिन मोहब्बत में डूबीं उन पर मां की बातों का कोई असर ही नहीं पड़ रहा था. किसी भी मां की तरह नसीम भी नहीं चाहतीं थीं कि उनकी बेटी किसी शादीशुदा मर्द को अपना जीवनसाथी बनाए. इस मामले में नसीम ने अपने पड़ोसी और दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार से मदद मांगी. उन्होंने दिलीप कुमार से कहा था कि राजेंद्र से दूर होने के लिए सायरा को समझाएं. दिलीप कुमार ने बेमन से सायरा को समझाया क्योंकि वह सायरा के बारे में जानते ही नहीं थे, शादी करना तो दूर की बात थी. सायरा की मां के कहने पर दिलीप कुमार ने जब उन्हें समझाया तो कहते हैं कि सायरा ने दिलीप कुमार को ही शादी करने का प्रस्ताव दे दिया था.

राजेंद्र कुमार की लाइफ पर आधारित एक किताब ‘जुबली कुमार: द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ ए सुपरस्टार’ (Jubilee Kumar: The Life And Times of a Superstar) में राजेंद्र कुमार के हवाले से बताया गया है कि ‘मेरे और सायरा को लेकर काफी अफवाहें उड़ी थीं. हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे. इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे बीच गलत रिश्ते थे. सायरा की मां मुझसे हमेशा कहतीं थीं कि मैं दुआ करूं कि सायरा को अच्छा जीवनसाथी मिले. देखिए मेरी प्रार्थना पूरी हुई और सायरा ने बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार से शादी कर ली.’