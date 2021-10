न‍िर्देशक न‍ितेश त‍िवारी की फिल्‍म ‘छ‍िछोरे’ (Chichhore) को राष्‍ट्रीय पुरस्‍कार (67th National Award,) द‍िया गया है. ऐसे में फिल्‍म के न‍िर्माता साजिद नाडियाडवाला (Sajid Nadiadwala) ने उनकी फिल्‍म को म‍िला ये राष्ट्रीय पुरस्कार द‍िवंगत अभिनेता सुशांत स‍िंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के नाम कर द‍िया है. बता दें क‍ि सुशांत स‍िंह राजपूत की मौत मई 2019 में हुई है. उनका शव उनके मुंबई स्थित घर में म‍िला था. ‘छ‍िछोरे’ में सुशांत स‍िंह राजपूत के साथ एक्‍ट्रेस श्रद्धा कपूर नजर आई थीं.

दिल को छू लेने वाले न‍िर्देशक साज‍िद नाडियाडवाला के इस भाव ने दिवंगत अभिनेता के फैंस को खुश कर द‍िया है और लोग उनके इस काम की तारीफ कर रहे हैं. सुशांत सिंह राजपूत द्वारा अभिनीत नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित ‘छिछोरे’ उस वर्ष की सबसे पसंदीदा फिल्म थी. इस फिल्‍म ने 65वें फिल्मफेयर पुरस्कार में पांच नामांकन प्राप्त किये थे जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तिवारी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ कहानी, बेस्ट डायलॉग और बेस्ट एडिटिंग शामिल हैं.

फिल्म को कई पहलुओं के लिए सरहाया गया था. सुशांत स‍िंह राजपूत की ये फिल्‍म कॉलेज स्‍टूडेंट्स में नंबरों के प्रेशर और कॉम्‍पीटीटिव एग्‍जाम क्‍लीयर करने की होड़ के पीछे की कहानी को द‍िखाती है. इस फिल्‍म में सुशांत का बेटा सलेक्‍शन न होने पर आत्‍महत्‍या की कोशिश करता है और एक्‍टर अपने बेटे को अपनी कहानी सुनाकर समझाते हैं कि ज‍िंदगी में हर कोई टॉप नहीं करता. हर बार जीतना जरूरी नहीं है.

Winning a National award for Chhichhore and dedicating to SSR♥️, Respect for Sajid Nadiadwala🙏pic.twitter.com/qpbHpvl57x

— Sarkaru Vaari Paata🔔 (@Reigning__SSMB) October 25, 2021