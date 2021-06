‘राधे’ का BOX OFFICE कलेक्शन: सलमान खान का क्रेज कोरोना काल में भी बरकरार

(फोटो साभार : beingsalmankhan./Instagram)

बॉलीवुड स्टार सलमान खान (Salman Khan) और दिशा पाटनी (Disha Patani) स्टारर फिल्म ‘राधे: योर मोस्ट वांटेड भाई’ (Radhe: Your Most Wanted Bhai) ईद के मौके पर ओटीटी पर रिलीज हुई थी, हालांकि इस फिल्म को थियेटर्स में रिलीज किया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से टलता जा रहा था. इसी बीच ईद पर सलमान ने फैंस से किया वादा निभाते हुए बड़ा रिस्क लिया और ओटीटी पर फिल्म रिलीज कर दी थी. अब जब कोरोना वायरस का प्रकोप कुछ धीमा होता नजर आया तो ‘राधे’ को कुछ थियेटर्स में रिलीज किया गया है. ‘राधे: योर मोस्ट वांटेड भाई’ (Radhe: Your Most Wanted Bhai) को महाराष्ट्र के मालेगांव और औरंगाबाद के कुछ थियेटर्स में रिलीज किया गया है. फिल्म को लेकर भले ही कुछ भी क्रिटिक्स ने कहा लेकिन सलमान खान का क्रेज देखने को मिल रहा है. हाल ही में फिल्म के 1 लाख रुपए कमाई करने की खबर सामने आई थी. हालांकि हालात एक बार फिर ठीक दिखाई नहीं दे रहे हैं. कोरोना के नए वैरिएंट की दहशत एक बार फिर से दिखाई देने लगी है.डेल्टा वैरिएंट के संक्रमण की खबर आते ही महाराष्ट्र सरकार एक बार फिर चौकन्नी हो गई. इसी वजह से औरंगाबाद से फिल्म सिनेमाघर से हटा ली गई. इसी के साथ सिनेमाघर में ‘राधे’का जलवा देखने से फैंस चूक गए. लेकिन इतने कम समय में ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने की खबर सामने आई है. इस फिल्म ने अभी तक 1 लाख 20 हजार की कमाई की है. अगर कुछ दिन यह फिल्म और सिनेमाघर में दिखाई जाती तो शायद आंकड़े कुछ और ही होते.बता दें कि फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान ने सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म ‘राधे’ (Radhe) को लेकर निगेटिव रिव्यू दिया था. सलमान खान के फैन इस रिव्यू से काफी नाराज हो गए. सिर्फ यही नहीं केआरके ने सलमान पर कई व्यक्तिगत आरोप भी लगाए थे. सलमान खान और केआरके की लड़ाई में कई फिल्म सेलिब्रिटी भी सलमान के समर्थन में उतर गए थे.