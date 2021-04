Radhe Your Most Wanted Bhai : जैकलीन फर्नांडिस और सलमान खान ने ‘दिल दे दिया’, देखिए VIDEO

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान(Salman Khan) की फिल्म राधे: योर मोस्ट वान्टेड भाई (Radhe: Your Most Wanted Bhai) का दूसरा गाना ‘दिल दे दिया’ (Dil De Diya) भी रिलीज कर दिया गया है. इस गाने में सलमान के साथ जैकलीन फर्नांडिस(Jacqueline Fernandez) की शानदार केमिस्ट्री देखने को मिल रही है. इस गाने को कमाल खान और पायल देव ने आवाज दी है. लिरिक्स शब्बीर अहमद ने लिखे हैं और म्यूजिक हिमेश रेशमिया का है. ‘राधे’ फिल्म के इस गाने में जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) का जबरदस्त अंदाज फैंस को बेहद पसंद आ रहा है. जैकलीन इस गाने में कई अलग-अलग शेड्स में नजर आ रहीं हैं. सभी में वह बेहद खूबसूरत लग रही हैं. बता दें कि जैकलीन इस गाने के लिए ही फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस में हैं. फिल्म की लीड एक्ट्रेस दिशा पाटनी हैं. माना जा रहा है कि फिल्म ‘किक’ के गाने ‘जुम्मे की रात’ की तर्ज पर ही सलमान खान और जैकलीन फर्नांडिस का ये गाना भी धमाल मचाने वाला है.बता दें कि इससे पहले 'राधे: योर मोस्ट वांटेड भाई' (Radhe: Your Most Wanted Bhai) का पहला डांस नंबर 'सिटी मार' र‍िलीज किया गया था जो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है. सलमान और दिशा पाटनी के इस गाने ने तो र‍िलीज के 24 घंटे के अंदर ही 30 म‍िल‍ियन व्‍यूज का आंकड़ा पार कर लिया था.इस गाने में सलमान खान और द‍िशा पाटनी (Disha Patani) मजेदार अंदाज में डांस करते द‍िख रहे हैं. अब दूसरा गाना ‘दिल दे दिया’ भी रिलीज होते ही धमाल मचा रहा है. माना जा रहा है कि ईद के मौके पर रिलीज होने वाली ये फिल्म अपने गानों की वजह से ही सुपरहिट होने वाली है.फिल्म ‘राधे: योर मोस्‍ट वॉन्‍टेड भाई’ 13 मई रिलीज किया जा रहा है. कोरियोग्राफर-प्रोड्यूसर प्रभु देवा के निर्देशन वाली इस फिल्म में सलमान के साथ दिशा पाटनी, रणदीप हुड्डा और जैकी श्रॉफ लीड रोल में हैं.