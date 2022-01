सलमान खान-कैटरीना कैफ को मुंबई पुलिस पर हुआ नाज, यूं की 'निर्भया स्क्वाड' की तारीफ- देखें TWEET

मुंबई पुलिस (Mumbai Police Nirbhaya Squad) ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए ‘निर्भया स्क्वाड’ नाम से एक पहल शुरू की है. इस स्क्वाड का गठन पब्लिक प्लेस पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न और अपराधों को रोकने के उद्देश्य से किया गया है. इसमें एक विशेष टीम क्राइम के हॉटस्पॉट पर निगरानी रखेगी और वुमन शेल्टर और हॉस्टल से खुफिया जानकारी इकट्ठा करने पर ध्यान लगाएगी.

‘निर्भया स्क्वाड’ ने आज 26 जनवरी को अपने ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर को शुरू कर दिया है. बी-टाउन सेलेब्स ने मुंबई पुलिस की इस पहल की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं. विक्की कौशल ने महिलाओं के खिलाफ रोजाना हो रहे अपराधों पर एक वीडियो शेयर किया है.

विक्की कौशल वीडियो के साथ कैप्शन में लिखते हैं, ‘निर्भया स्क्वाड’ मुंबई शहर में महिलाओं के लिए एक समर्पित दस्ता है. ‘103’ हेल्पलाइन नंबर है जिसका इस्तेमाल संकट में फंसी महिलाएं कर सकती हैं या फिर महिलाओं से संबंधित किसी भी अपराध की रिपोर्ट करने के लिए, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है.

Kudos to the Mumbai police force for implementing a dedicated safety cell called ‘Nirbhaya squad’ 🙏🏼

(1/3) pic.twitter.com/OGtVC8b6kt

— Shahid Kapoor (@shahidkapoor) January 26, 2022