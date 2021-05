सलमान खान की 'Radhe' आज होगी रिलीज, जानें कैसे-कहां देख सकेंगे ये फिल्म

सलमान खान (Salman Khan) की मोस्टअवेटेड फिल्म 'राधे: योर मोस्ट वांटेड भाई (Radhe: Your Most Wanted Bhai)' आज रिलीज होने वाली है. कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान में रखते हुए फिल्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (Online platform) पर रिलीज हो रही है. 2020 में रिलीज होने वाली इस एक्शन-थ्रिलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे उत्साहित दर्शकों आज इंतजार खत्म हो जाएगा. फिल्म को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है, आलम ये है कि रिलीज होने से पहले ही 'राधे' ट्रेंड (Radhe trends) हो रहा है. फिल्म पहले सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए सलमान ने फैसले को बदल दिया था.काफी दर्शकों को कन्फ्यूजन है कि कहां और कैसे इस कोविड प्रोटोकॉल बीच फिल्म को देख सकेंगे. सलमान खान की 'राधे: योर मोस्ट वॉन्टेड भाई' की स्ट्रीमिंग ZeePlex पर होगी. फिल्म आज दोपहर 12 बजे ऑनलाइन स्ट्रीम कर दी जाएगी.ये फिल्म आपको ऑनलाइन फ्री देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि दर्शकों को इसके लिए पैसे चुकाने होंगे. यह फिल्म Pay Per View के हिसाब से आएगी. यानी फिल्म को हर बार ऑनलाइन देखने के लिए दर्शकों को 249 रुपये चुकाने होंगे. हालांकि, सिनेमाघरों की टिकट के हिसाब से देखा जाए तो सलमान के फैंस के लिए यह कोई बड़ी रकम नजर नहीं आती है.फिल्म को प्रभुदेवा ने डायरेक्ट की है. फिल्म में सलमान खान के साथ-साथ दिशा पाटनी, रणदीप हुड्डा, बिग बॉस फेम गौतम गुलाटी और जैकी श्रॉफ हैं. फिल्म में सलमान खान एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में दिखेंगे जो ड्रग माफिया को खत्म करेंगे.'राधेः योर मोस्ट वांटेड भाई' में एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा और म्यूजिक समेत पूरा कमर्शियल पैकेज है. फिल्म में सलमान खान का नाम राधे है, जो साल 2009 में आई उनकी फिल्म वांटेड में भी था. हालांकि सलमान खान ने हाल में एक वर्चुअल इंटरेक्शन के दौरान मीडिया से कहा था कि ये फिल्म 'वांटेड' से पूरी तरह से अलग है.