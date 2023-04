सलमान खान को टक्कर देगा 'जादू'! 'टाइगर 3' की आसान नहीं राह, KKBKKJ एक्टर के सामने होगा साउथ का बड़ा हीरो

मुंबई. सलमान खान (Salman Khan) ईद के मौके से चर्चा का विषय बने हुए हैं. सलमान की फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान’ (Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan) जहां कुछ लोगों को समझ नहीं आई. वहीं, ‘भाई’ के फैंस के लिए यह फिल्म ईदी थी. वीकेंड पर सलमान की फिल्म को फायदा मिला है और इसके कलेक्शन पर भी असर दिख रहा है. सलमान की ईद पर यह सोलो रिलीज थी लेकिन आने वाली दिवाली उनके लिए थोड़ी टफ साबित हो सकती है. सलमान की फिल्म ‘टाइगर 3’ (Tiger 3)​ दिवाली के मौके पर रिलीज होगी. खबर है कि सलमान की फिल्म के सामने साउथ के एक बड़े एक्टर की फैंटेसी मूवी होगी. आइए, बताते हैं…

सलमान खान की कोशिश होती है कि त्योहार के मौके पर पर फिल्में लेकर आएं. इस कड़ी में ईद तो तकरीबन उनकी हर बड़ी फिल्म के लिए फिक्स रहती है. इस साल उनकी ‘टाइगर 3’ दिवाली के मौके पर रिलीज होने जा रही है. बॉलीवुड में सलमान के सामने फिल्ममेकर मूवी लेकर नहीं आना चाहते हैं. लेकिन दूसरी तरफ साउथ की ​पैन इंडिया मूवी ‘अयलान’ (Ayalaan) दिवाली पर रिलीज होने वाली है.

शिवकार्तिकेयन के साथ ‘जादू’

‘अयलान’ फैंटेसी एंटरटेनर हैऔर इसे रवि कुमार निर्देशित कर रहे हैं. फिल्म में शिवकार्तिकेयन लीड रोल प्ले कर रहे हैं और उनके साथ रकुल प्रीत सिंह नजर आएंगी. जानकारी के अनुसार, यह लाइव एक्शन मूवी है, जिसमें 4500 से ज्यादा वीएफएक्स शॉट्स का प्रयोग किया गया है. ‘अयलान’ तमिल, तेलुगू, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज होगी. फिल्म में एलियसं दिखाए जाएंगे. ‘अयलान’ के पोस्टर में भी कार्तिकेयेन के साथ एक एलियन दिखाया गया है. इसे देखकर ऋतिक रोशन की फिल्म ‘कोई मिल ​गया’ याद आती है,​ जिसमे ‘जादू’ नाम का किरदार था. फिल्म में योगी बाबू, ईशा कोप्पिकर, बनुप्रिया, शरद केलकर, करुणाकरण और बालासरवन अहम भूमिका में दिखेंगे.

Thank you all for your love for the poster ❤️ Here is a glimpse of our #Ayalaan Live in action 👽#AyalaanFromDiwali2023 💥@Ravikumar_Dir @arrahman @kjr_studios @24amstudios @Phantomfxstudio @Rakulpreet @ishakonnects @SharadK7 @iYogiBabu #Karunakaran #Niravshah @AntonyLRuben… pic.twitter.com/9yWdZXpQaa

— Sivakarthikeyan (@Siva_Kartikeyan) April 24, 2023