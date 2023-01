Teaser Out: 'पठान' के साथ आया 'भाईजान'; सलमान खान के अंदाज पर जमकर हूटिंग, पूजा हेगड़े पर आया दिल

मुंबई. 25 जनवरी का दिन शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और सलमान खान (Salman Khan) के फैंस के लिए खास बन गया है. एक तरफ लोग सिनेमाघरों में ‘पठान’ (Pathan) के जरिए शाहरुख का नया अंदाज देख रहे हैं. वहीं, दूसरी तरफ फिल्म के साथ सलमान का जलवा भी देख रहे हैं. ‘पठान’ के साथ बड़े पर्दे पर सलमान की फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान’ (Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan) का टीजर आउट हो गया है. हालांकि आधिकारिक तौर पर मेकर्स ने अभी टीजर जारी नहीं किया है, लेकिन फैंस ने यह टीजर जारी कर दिया है.

‘पठान’ का पहले दिन पहला शो देख रहे फैंस सलमान खान को देखकर इतने एक्साइटेड हो गए हैं कि हॉल से ही रिकॉर्डिंग करके शेयर करने लगे हैं. इस कड़ी में एक फैन ने ‘किसी का भाई किसी की जान’ का टीजर ट्विटर पर शेयर किया है. टीजर में सलमान ही छाए हुए हैं और उनका एक्शन मोड लोगों को लुभा रहा है.

एंट्री पर होने लगी हूटिंग

जो ​वीडियो सामने आया है, उसमें सलमान के हर अंदाज पर तालिया बजती दिख रही हैं. जैसे ही लम्बे बालों के साथ सलमान का लुक सामने आता है, पूरा हॉल हूटिंग करता नजर आ रहा है. फिल्म को सलमान के फैंस ‘बवाल’ बता रहे हैं. फिल्म में पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) का अंदाज भी दर्शकों को पसंद आ रहा है. टीजर में पूजा और सलमान की जोड़ी काफी अच्छी लग रही है. टीजर एक्शन से भरपूर है और सलमान के फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है.

After watching #KisiKaBhaiKisiKiJaanTeaser I’m now even more sure that its going to be a huge Blockbuster!! #SalmanKhan will destroy the Boxoffice🔥🔥 Bawaal 💥pic.twitter.com/hJk3Mzj1R2

— Nᴀᴠ Kᴀɴᴅᴏʟᴀ (@SalmaniacNav) January 25, 2023