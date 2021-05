सलमान खान बोले, 'चुलबुल पांडे' की तरह घर में रहा तो पापा-मां दोनों से पड़ेगी मार

बॉलीवुड के 'भाईजान' यानी सलमान खान (Salman Khan) इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'राधे: योर मोस्ट वॉन्टेड भाई (Radhe Your Most Wanted Bhai)' के लिए सुर्खियों में बने हुए हैं. सलमान कई फिल्मों में अपने किरदारों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं. लेकिन फिल्म दबंग में 'चुलबुल पांडे (Chulbul Pandey)' का किरदार लोगों को काफी पसंद आया. हालांकि एक्टर का ऐसा मानना है कि रियल लाइफ में वह अपने इस किरदार के साथ घर में नहीं रह सकते. क्योंकि अगर उस किरदार के साथ में वह घर में रहे तो उनके मम्मी और पापा दोनों से उनको डांट और मार पड़ेगी.सलमान खान (Salman Khan) ने हाल ही में अपनी फिल्म 'राधे: योर मोस्ट वॉन्टेड भाई (Radhe Your Most Wanted Bhai)' के किरदार के बारे में बताया. एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा मुझे अब भी लगता है कि जब मैं कोई फिल्म देखता हूं तो मैं उस शख्स की तरह बनना चाहता हूं. मैं बहुत इंप्रेस हो जाता हूं, फिल्म में होने वाले उन चीजों से जो उस शख्स द्वारा की जाती हैं. लेकिन अपने घर में मैं वैसा बिलकुल नहीं कर सकता.सलमान ने कहा कि मैं उनसे बहुत प्रभावित हो जाता हूं. मेरी खुद की फिल्मों में भी एक्शन के अलावा जो चीजें होती हैं. उदाहरण के लिए, 'दबंग' एक किरदार है. मैं उस किरदार को अपने घर नहीं ले जा सकता. 'राधे' एक किरदार है, उसे मैं अपने घर नहीं ले जा सकता.बॉलीवुड के 'भाईजान' ने आगे कहा कि मैं अपने घर वालों के सामने 'चुलबुल पांडे' की तरह नहीं घूम सकता हूं. मेरे पापा मुझे मारेंगे, मेरी मां मुझे जोरदार थप्पड़ लगाएंगी और मेरे भाई-बहनों को मुझ पर शर्मिंदगी महसूस होगी तो घर पर मैं एक भाई और एक बेटे के तौर पर होता हूं.'आपको बता दें कि फिल्म दबंग में सलमान खान ने पुलिस अफसर के किरदार निभाया था. इस किरदार का नाम 'चुलबुल पांडे' था. सलमान का ये अंदाज इतना हिट हुआ कि फैंस उन्हें आज दबंग खान कहकर भी पुकारते हैं.सलमान ने पहली बार 2010 में चुलबुल पांडे की भूमिका निभाई थी. इसके दबंग 2 और 3 में भी वह दिखाई दिए. दबंग 3 साल 2019 में रिलीज हुई थी.सलमान ने कहा कि मुझे पता नहीं कि एक्शन ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है या मेरे लिए यह चुनौतीपूर्ण हो गया है. लेकिन मैं अब भी इसे कर रहा हूं. मुझे लगता है कि आप जब तक एक्शन कर सकते हैं तब तक आप रोमांस कर सकते हैं. लोगों को एक्शन और रोमांस देखना पसंद है और मैं वहीं करने की कोशिश कर रहा हूं'.आपको बता दें कि फिल्म में सलमान के अलावा दिशा पटानी, रणदीप हुड्डा, जैकी श्रॉफ और गौतम गुलाटी भी नजर आएंगे. फिल्म कल यानी 13 मई को रिलीज होने वाली है.