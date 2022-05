सलमान खान ने शेयर किया कंगना रनौत की फिल्म 'धाकड़' का ट्रेलर, 'पंगा गर्ल' बोलीं- 'थैंक्यू मेरे दबंग हीरो'

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने हाल ही में दावा किया था कि ईद पार्टी में सेलेब्स ने फिल्म ‘धाकड़’ (Dhaakad) की जमकर तारीफ की लेकिन पब्लिकली कुछ भी कहने से वह कतरा रहे हैं और इसलिए चुप्पी साधी हुई है. कंगना के इस स्टेटमेंट के बाद ‘बॉलीवुड के भाईजान’ ने वो काम किया, जो शायद पहले उन्होंने कभी कंगना के लिए किया होगा. सलमान खान (Salman Khan) ने कंगना रनौत की अपकमिंग एक्शन फिल्म ‘धाकड़’ (Dhaakad) का दूसरा ट्रेलर शेयर कर सबको चौंका दिया.

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की इस मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘धाकड़’ (Dhaakad) का दूसरा ट्रेलर गुरुवार (11 मई) को रिलीज किया गया है. यूट्यूब पर जैसे ही फिल्म के ट्रेलर का प्रीमियर हुआ, वैसे ही सलमान खान (Salman Khan) ने ट्रेलर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कंगना और उनकी पूरी टीम को बधाई दे डाली.

सलमान खान ने ‘धाकड़’ टीम को दी शुभकामनाएं

‘धाकड़’ के दूसरे ट्रेलर में कंगना के जबरदस्त एक्शन सीन्स हैं. फैंस ट्रेलर को देख फिल्म को हॉलीवुड मूवीज से कंपेयर कर रहे हैं. फैंस जमकर ट्रेलर का तारीफ कर रहे हैं. सलमान खान ने धाकड़ के इस ट्रेलर को शेयर करते हुए लिखा- ‘टीम धाकड़ को बहुत शुभकामनाएं.’ इस पोस्ट में सलमान ने कंगना रनौत, अर्जुन रामपाल और प्रोड्यूसर सोहेल मकलाई को टैग किया है.

कंगना रनौत ने सलमान खान को कहा, ‘शुक्रिया’

सलमान खान के इस पोस्ट को देखने के बाद कंगना रनौत खुशी से झूम उठीं और सोशल मीडिया पर तुरंत उन्हें शुक्रिया कहना नहीं भूलीं. उन्होंने सलमान के पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी शेयर करते हुए कंगना ने इंस्टा स्टोरी पर लिखा- ‘थैंक्यू मेरे दबंग हीरो, जिनका दिल सोने जैसा है. मैं अब कभी नहीं कहूंगी कि मैं इस इंडस्ट्री में अकेली हूं. पूरी धाकड़ टीम की तरफ से आपका शुक्रिया.’

विद्युत जामवाल ने की कंगना की तारीफ

सलमान खान के अलावा एक्शन हीरो विद्युत जामवाल ने भी कंगना के फिल्म का पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर किया है. वीडियो के साथ उन्होंने कंगना की जमकर तारीफ की है. उन्होंने लिखा- आ गया, एक्शन के स्टैंडर्ड को और ऊपर उठाते हुए. Why should men have all the fun.’

‘धाकड़’-‘भूल भूलैया 2’ के बीच होगा क्लैश

आपको बता दें कि कंगना रनौत की फिल्म ‘धाकड़’ 20 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. ‘धाकड़’ का कार्तिक आर्यन की फिल्म ‘भूल भूलैया 2’ से क्लैश होने वाला है. अब देखना होगा दोनों में से कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारकर लोगों के दिलों पर राज करने वाली है.

