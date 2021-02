संजय दत्त की बेटी त्रिशाला ने Ex BF संग रिश्ते को लेकर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- वह मुझे कूड़ा समझता था

बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त (Sanjay Dutt) की बेटी त्रिशला दत्त (Trishala Dutt) ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर्स के साथ एक 'Ask Me Anything' सेशन में बातचीत की, जहां उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी कई खुलासे किए. त्रिशला ने Ask Me Anything के दौरान अपने फैंस के तमाम सावलों के जवाब दिए. त्रिशाला जो साइको थेरेपिस्ट हैं और अमेरिका में रहती हैं, ने अपने एक्स-बॉयफ्रेंड संग अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में खुलासे किए और बताया कि उनका उनके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रिश्ता कितना बुरा था. त्रिशाला ने इस दौरान यह भी बताया कि कैसे वह इस रिलेशनशिप के दौरान अकेली पड़ गई थीं.सेशन के दौरान जब एक यूजर ने त्रिशला से पूछा कि क्या उन्होंने कभी गलतियां की हैं, तो उन्होंने अपने पास्ट रिलेशनशिप पर बात करते हुए कुछ राज खोले और बताया बताया कि उनके एक्स-बॉयफ्रेंड के साथ उनका रिलेशनशिप कितना बुरा था. उन्होंने कहा कि, ''यह काफी लंबी कहानी है. कुछ सालों पहले मैं जिसे डेट कर रही थी, इसे मैंने डेटिंग इसलिए कहा क्योंकि मैं खुद को ही डेट कर रही थी. वो तो कभी इस रिलेशनशिप में था ही नहीं. मैंने उसे सोचने के लिए एक हफ्ते का समय दिया था. मैंने उसके लिए अपना आत्म-सम्मान पीछे छोड़ दिया था. वह मुझसे कूड़े की तरह बर्ताव करता था.''मैं ये सोचती थी कि उसका समय खराब चल रहा है, इसलिए वह ऐसे बर्ताव कर रहा है, कल को स्थिति ठीक होगी. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. ये बिगड़ता ही चला गया और धीरे-धीरे वह मुझे मेरे दोस्तों से ही दूर करता गया. जब भी मैं घर से जाती तो उसे मैसेज करती. उसे बताती की कहां जा रही हूं, जब वापस आती तो उसे बताती. कई बार वह मुझ पर टॉन्ट भी कसता कि ओह आज कोई घर देर से आया है. मैंने अपनी वफादारी साबित करने के लिए अपने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया. वह अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता था और मैं घर पर पड़ी रहती थी. वह मुझसे बहुत बुरी तरह से पेश आता था.'