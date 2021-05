IMDb रेटिंग में संजय कपूर की 'The Last Hour' ने सलमान खान की 'राधे' को पछाड़ा

संजय कपूर (Sanjay Kapoor) को डिजिटल प्लेटफार्म पर काफी एक्टिव हो गए हैं. एंथोलाजी फिल्म 'लस्ट स्टोरीज' के बाद उनकी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज 'द लास्ट आवर’ (The Last Hour) अमेजॉन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर रिलीज हो गई है. इस सीरीज में वह पहली बार पुलिस अधिकारी की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं. सीरीज लोगों को पसंद आ रही हैं. IMDb रेंटिग में संजय कपूर की ‘The Last Hour’ को सलमान खान (Salman Khan) की 'राधे: योर मोस्ट वॉन्टेड भाई (Radhe Your Most Wanted Bhai)' से काफी आगे निकल गई है.'द लास्ट आवर’ (The Last Hour) में संजय कपूर (Sanjay Kapoor) लीड रोल में नजर आ रहे हैं. ओटीटी प्लेटफॉर्म पर संजय का यह पहला बड़ा शो है. अमेजॉन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) की भारत में ये पहली सुपरनेचुरल सीरीज है. सीरीज के कंटेंट की वजह से लोगों का प्यार इसे मिल रहा है. IMDb द्वारा दी जाने वाली रेटिंग की बात करें तो संजय कपूर की सीरीज को 10 में से 8 रेटिंग मिली हैं. वहीं, सलमान खान की ‘राधे’ को IMDb ने केवल 2.5 रेटिंग ही दी थी.इस सीरीज में लाइफ आफ्टर डेथ वाले मोड को बहुत ही अच्छे से बयां करती है. इस प्रकार का कंटेंट हम हॉलीवुड में ज्यादा देखते हैं. इस सीरीज की कहानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एक छोटे से शहर को लेकर बुनी गई है. यह ऐसा शहर है जहां पर सभी खुशी-खुशी और बहुत ही शांति से रहते हैं. यहां का क्राइम रेट बहुत कम है. फिर आती है कहानी में ट्विस्ट जब शहर में होता है एक सीनियर पुलिस ऑफिसर अरूप का ट्रांसफर. अरूप का किरदार संजय कपूर ने निभाया है.एक इंटरव्यू में संजय कपूर ने बताया था कि 'द लास्ट आवर’ में उनके और शाहाना गोस्वामी के अलावा बाकी 90 प्रतिशत कलाकार नए हैं. उन्होंने कहा था ये रिस्क सिर्फ डिजिटल पर लिया जा सकता है. उन्होंने बताया था कि यह उनके लिए अहम प्लेटफार्म साबित हो रहा है क्योंकि उन्होंने दिलचस्प किरदार ऑफर हो रहे हैं.