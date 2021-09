संजय लीला भंसाली को 4 साल की उम्र से ही थी डायरेक्टर बनने की इच्छा, पढ़ें एक रोचक किस्सा

मुंबई: बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) ने अपनी असाधारण कहानियों से अपने फैंस का दिल जितते आ रहे हैं. अपने फिल्म निर्माण के हर पहलू को परिपूर्ण करने वाले निर्देशक ने अपने सिनेमा से वैश्विक दर्शकों को भी प्रभावित किया है. उनकी पहली फिल्म ‘खामोशी: द म्यूजिकल’ (Khamoshi: The Musical) से लेकर उनकी आखिरी फिल्म ‘पद्मावत’ (Padmaavat) तक निर्देशक ने हर कहानी के साथ कुछ नया और शानदार दिया है.

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 25 साल पूरे करने वाले निर्देशक संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) को हमेशा भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए सराहा जाता है. हाल ही के एक इंटरव्यू में संजय लीला भंसाली ने निर्देशक बनने के पीछे की कहानी बताई. पहली बार एक शूट देखने के बारे में अपने बचपन की यादों में वापस जाते हुए, निर्देशक ने कहा, “मुझे याद है जब मैं 4 साल का बच्चा था और मेरे पिता मुझे एक शूटिंग पर ले गए थे, देखने के लिए. पापा अपने दोस्तों से मिलने गए थे, और उन्होंने कहा कि तुम यहाँ बैठो मैं बस अपने दोस्तों से मिलकर आता हूँ और मैं स्टूडियो में बैठा था. मैंने सोचा कि यह वह जगह है जो मुझे सबसे आरामदायक लगती है, एक स्कूल से ज्यादा, खेल के मैदान से ज्यादा, या चचेरे भाई के घर से ज्यादा.’

