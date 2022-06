Sector 36 Teaser: विक्रांत मैसी-दीपक डोबरियाल ने शुरू की 'सेक्टर 36' की शूटिंग, रियल घटना से इंस्पायर है फिल्म

Sector 36 Teaser Out: विक्रांत मैसी और दीपक डोबरियाल फिल्म ‘सेक्टर 36’ में साथ काम करने जा रहे हैं. विक्रांत और दीपक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अनाउंसमेंट टीजर की झलक फैंस को दिखाई है. इन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग आज से शुरू हो रही है. मैडॉक फिल्म्स ने भी इस टीजर को शेयर किया है. इस फिल्म को दिनेश विजान के बैनर मैडॉक फिल्म्स के तहत बनाया जा रहा है. यह एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है. फिल्म को आदित्य निंबालकर डायरेक्ट कर रहे हैं. इसकी कहानी बोधायन रॉय चौधरी ने लिखी है.

विक्रांत मैसी (Vikrant Massey Sector 36) ने इस अनाउंसमेंट टीजर को शेयर करते हुए बताया कि यह फिल्म रियल घटना पर आधारिता है. उन्होंने लिखा,”दिनेश विजान की प्रस्तुति ‘सेक्टर 36’, एक क्राइम थ्रिलर है, जो सच्ची घटना से इंस्पायर है. इसमें आपके विश्वसनीय और अतुलनीय दीपक डोबरियाल भी हैं. दिनेश विजान इसके प्रोड्यूसर और आदित्य निंबालकर इसके डायरेक्ट हैं. फिल्म की शूटिंग आज से शुरू हो रही है.”

Dinesh Vijan presents #Sector36, a crime-thriller inspired by true events. Starring @VikrantMassey & @Deepakyahanhai.

Produced by #DineshVijan, directed by #AdityaNimbalkar & written by #BodhayanRoychaudhury. Filming begins today. pic.twitter.com/UkIVBTn9Lg

