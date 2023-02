Selfiee Twitter Review: किसी ने कहा डिजास्टर, तो कोई बोला डल, इम्प्रेस करने में फेल हुई अक्षय-इमरान की 'सेल्फी'

मुंबई. Selfiee Movie Twitter Review: अक्षय कुमार और इमरान हाशमी स्टारर ‘सेल्फी’ आज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई. फिल्म में अक्षय और इमरान (Emtraan Hashmi) के अलावा डायना पेंटी और नुसरत भरूचा भी फिल्म में लीड रोल में हैं. फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच काफी बज बना हुआ था. फिल्म के पोस्टर्स, टीजर और ट्रेलर के जरिए ऑडियंस के बीच काफी माहौल बनाया गया. फिल्म के गाने ‘मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी’ के नए वर्जन ने भी खूब माहौल लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ऑडियंस की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई. ‘सेल्फी’ साल 2019 में आई मलयालम फिल्म ‘ड्राइविंग लाइसेंस’ का हिंदी रीमेक है.

पिछले हफ्ते रिलीज हुई कार्तिक आर्यन और कृति सैनन की ‘शहजादा’ (Shehzada) की तरह ऑडियंस ने फिल्म को न पसंद किया है. लोगों ने ट्विटर पर ‘सेल्फी’ का रिव्यू दिया है. कोई इसे डिजास्टर बता रहा है, तो कोई इसे डल बता रहा है. अक्षय को इस फिल्म से काफी उम्मीदें थीं लेकिन ऑडियंस ने उनकी इस उम्मीदों पर पानी फेर दिया. अक्षय (Akshay Kumar) की पिछली 4 अक्षय की ‘बच्चन पांडे’, ‘सम्राट पृथ्वीराज’, ‘रक्षा बंधन’ और ‘राम सेतु’ कुछ कमाल नहीं दिखा सकी.

‘सेल्फी’ का ट्विटर रिव्यू-

अक्षय कुमार को ‘सेल्फी’ से काफी उम्मीदें थीं लेकिन ट्विटर पर लोगों की प्रतिक्रिया देखकर लगता है कि ये फिल्म भी उनके लिए झटका साबित होने जा रही है. एक यूजर ने लिखा, “एक शब्द का रिव्यू. ‘सेल्फी’ डिजास्टर है. इसे डेढ़ रेटिंग. यह एक बर्बाद फिल्म है. अक्षय सुकुमारन के घुटने के बराबर भी नहीं हैं” बता दें मलयालम फिल्म में सुकुमारन ने लीड रोल निभाया था.

ONE WORD REVIEW #Selfie DISASTER

Rating : ⭐️1/5

It’s a waste, Akshay doesn’t stand to the knees of Sukumaran. You can copy a movie by the scenes at the most, but the talent is incomparable. You might like it but nothing is original In short a very bad remake #SelfieeReview pic.twitter.com/Fs9gdiRwCf — UMAIRᴾᴬᵀᴴᴬᴬᴺ (@R_A_Diologist) February 24, 2023

एक और यूजर ने लिखा, “अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की फिल्म ‘सेल्फी’ देखी. एक दम डल और फ्लैट है. स्क्रीनप्ले और डायरेक्शन भी बेकार है. डेढ़ रिव्यू.”

Finished watching #AkshayKumar & #EmraanHashmi starrer last night – #Selfiee. One word – Dull & Flat.@akshaykumar is total misfit as superstar Vijay because he isn’t a superstar in the first place..

Weak screenplay,direction Will be a disaster at the BO!

1.5/5! #SelfieeReview pic.twitter.com/X3FNPWbevs — DUNIYA (@cine_ki_duniya) February 24, 2023

एक यूजर ने लिखा, “अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन हूं. मैं बहुत गुस्सा और निराश हूं.. टाइम वैस्ट. सर इस तरह की फिल्में न करिए. एक फैन को दुख हुआ. एक स्टार. “

As a #AkshayKumar fan I’m feeling very angry and total disappointed ☹️#SelfieeReview – Time Waste

Sir don’t do this type of movies Rating – 1/5 ⭐ As a fan it hurts sir ❤️ pic.twitter.com/kvVBiRhKuc — HP (@JaiShreeRam_8) February 24, 2023

एक और यूजर ने लिखा, “बॉलीवुड की सबसे बेकार फिल्म है. अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है. इमरान हाशमी ने अच्छा किया है. अपना पैसा बर्बाद करने से बचे.”

Recently watched #Selfiee Review: Selfiee is one of the worst Bollywood films ever produced. Akshay’s performance is a major letdown. Emran performed well. Mrunal Thakur in the song, which you can watch on YouTube. Avoid wasting your money. Rating – 1⭐️ #SelfieeReview pic.twitter.com/50TStR6BgN — Sameer Shaikh (@isameerking) February 24, 2023

एक यूजर ने लिखा, “अपनी लाइफ में पहली बार इस तरह की घटना देखी है. सेल्फी देखने गया था..लेकिन बिना देखे वापस आ गया.. स्टाफ ने कहा- दो लोगों के लिए शो नहीं चल सकता, ओर कोई नहीं आया देखने. “

