Shabaash Mithu-Hit the First case BO collection day 1: तापसी पन्नू का नहीं चला बल्ला, राजकुमार राव भी टांय टांय फिस्स

Shabaash Mithu-Hit the First case Box Office collection day 1: तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) स्टारर फिल्म ‘शाबाश मिथु’ (Shabaash Mithu) को लेकर काफी उम्मीदें जताई जा रही थीं. लेकिन पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का कलेक्शन निराश करने वाला है. इसके साथ ही ये भी साबित हो गया कि हमारे देश में क्रिकेट को लेकर भले ही दीवानगी है लेकिन फिल्मों के मामले में ये दीवानगी नजर नहीं आती है. क्रिकेट पर आधारित फिल्में ‘83’, ‘जर्सी’ के बाद अब ‘शाबाश मिथु’ भी सिनेमाघर में दर्शकों को खींच पाने में असफल लग रही है. फिल्म के ओपनिंग आंकड़े झटका देने वाले हैं. वहीं ‘हिट: द फर्स्ट केस’ का बुरा हाल है लेकिन ‘शाबाश मिथु’ से बेहतर हालत में है. इस हफ्ते रिलीज हुई इन दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ढेर हो गई.

राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा स्टारर फिल्म ‘हिट: द फर्स्ट केस’ ने भी पहले दिन की कमाई के मामले मेकर्स को निराश ही किया है. फेमस तेलुगू साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म के हिंदी रिमेक भी करिश्मा दिखा पाने में नाकामयाब रही. जाने माने फिल्म समीक्षक तरण आदर्श के मुताबिक ‘हिट: द फर्स्ट केस’ ने पहले दिन 1.35 करोड़ की कमाई की.

#HIT: #TheFirstCase starts on a shaky note… National chains [#PVR, #INOX, #Cinepolis] contribute to its Day 1 biz… Needs to witness miraculous growth on Day 2 and 3 to come on track… Fri ₹ 1.35 cr. #India biz. pic.twitter.com/WjDYAet5fF

— taran adarsh (@taran_adarsh) July 16, 2022