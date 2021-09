शशि थरूर की हिंदी का मजाक उड़ाने पर ट्रोल हुए जावेद अख्तर, पत्नी शबाना आजमी बोलीं- JUST CHILL

बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना आजमी ( Shabana Azmi) ने उनके पति और गीतकार जावेद अख्तर को ट्रोल करने वालों को करारा जबाव दिया है. उन्होंने लोगों के चिल रहने के लिए कहा है. जावेद अख्तर ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की हिंदी का मजाक उड़ाया था. दरअसल, शशि थरूर ने सोमवार को एक कार्यक्रम में किशोर कुमार के सॉन्ग ‘एक अजनबी हसीना से’ गाते हुए खुद का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया था.

शशि थरूर का ये वीडियो देखकर उनके फॉलोअर्स हैरान हो गए. वहीं, जावेद अख्तर (Javed Akhtar Trolls) ने इस पर रिएक्ट किया और उनके कुछ हिंदी शब्दों के उच्चारण का मजाक उड़ाया. इस पर जावेद को ट्रोल किया गया. इस पर उनकी पत्नी और एक्ट्रेस शबाना आजमी ने ट्वीट किया,”शशि! ये बहुत प्यारा है.” इससे जुड़े अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा,”और वे सभी ट्रोल सिर्फ चिल करें. शशि थरूर एक अच्छे दोस्त हैं और जावेद का कमेंट शुद्ध मजाक था!”

शशि थरूर (Shashi Tharoor Video) ने खुद के गाने का वीडियो शेयर करते हुए इसे ‘अनरिहर्सल और शौकिया’ बताया. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा,”सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति के लिए दूरदर्शन श्रीनगर द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद, मुझे सदस्यों के लिए गाने के लिए कहा गया. अनरिहर्सल और शौकिया लेकिन एन्जॉय करें! ”

Wow ! We have almost a similar song in Hindi too !!!

