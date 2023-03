शाहरुख-गौरी के सामने झूमकर नाचे अहान पांडे, 'आई एम द बेस्ट' पर किया डांस, वायरल हुआ किंग खान का क्यूट रिएक्शन

मुंबईः अनन्या पांडे की कजिन सिस्टर अलाना पांडे की शादी (Alana Panday Wedding) चर्चा में छाई हुई है. अलाना ने भले ही फिल्मों से दूरी बना रखी है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. इसके अलावा वह अपने सुपर बोल्ड लुक्स के लिए भी अक्सर चर्चा में रहती हैं. बीते दिनों ही अलाना ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड इवोर मैकक्रे से शादी की, जिसमें कई स्टारकिड्स और स्टार्स के साथ बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने भी वाइफ गौरी खान (Gauri Khan) के साथ शिरकत की. अलाना और इवोर की शादी में खूब धूम धड़ाका और जमकर डांस हुआ.

हाल ही में अलाना की संगीत सेरेमनी से अनन्या का डांस वीडियो सामने आया था, जिसमें वह पापा चंकी पांडे के और भाई अहान पांडे के साथ थिरकती नजर आईं थीं. अनन्या ने अलाना की शादी में ‘सात समंदर पार’ पर जबरदस्त डांस किया और अब उनके भाई अहान का डांस वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में अहान को शाहरुख खान पर फिल्माए सॉन्ग ‘आई एम द बेस्ट’ पर डांस करते देखा जा सकता है.

खास बात तो ये है कि जब अहान इस जबरदस्त गाने पर डांस कर रहे थे, शाहरुख खान और गौरी खान भी यहीं मौजूद थे. अहान को अपने गाने पर नाचते देख किंग खान काफी खुश नजर आए. यही नहीं, इस दौरान शाहरुख और गौरी अहान को चीयर अप करते और ताली बजाते भी दिखे. अलाना के इस वेडिंग वीडियो को सोशल मीडिया यूजर्स के बीच खूब पसंद किया जा रहा है.

Ahaan Panday & Karan Mehta perform on the song ‘I’m the best’ infront of the Man himself ♥️🔥#ShahRukhKhan pic.twitter.com/IZ5M9vn9K5

— Shah Rukh Khan Warriors FAN Club (@TeamSRKWarriors) March 16, 2023