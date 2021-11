Shah Rukh Khan Birthday: शाहरुख खान के रंग में रंगा 'बुर्ज खलीफा', मन्नत के बाहर उमड़ा फैंस का हुजूम

मुंबईः शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) आज अपना 56वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर क्या सेलिब्रिटी और क्या फैन, हर कोई अपने फेवरेट स्टार को बधाईयां दे रहे हैं. सिर्फ देश में ही नहीं, दुबई (Dubai) की फेमस इमारत बुर्ज खलीफा (Burj Khalifa) में भी शाहरुख खान (Happy Birthday Shah Rukh Khan) का नाम जगमगाता नजर आया. यह पहली बार नहीं है जब बुर्ज खलीफा के जरिए दुबई में किंग खान को बर्थडे की बधाई दी गई हो. वहीं यह भी कहा जा रहा है कि जन्मदिन के मौके पर शाहरुख खान अपनी अपकमिंग फिल्म ‘पठान’ से संबंधित भी बड़ी घोषणा कर सकते हैं.

शाहरुख खान के बर्थडे के मौके पर एक बार फिर उनके घर के बाहर फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा है. अपने फेवरेट स्टार को बधाई देने और उनकी एक झलक पाने के लिए अभिनेता के फैंस मन्नत के बाहर फैंस की भारी-भरकम भीड़ देखने को मिल रही है, जिसे काबू करने के लिए पुलिस बल भी मौजूद है. अपने फैंस के प्यार को देखते हुए शाहरुख खान ने भी उनके लिए बिस्किट और पानी की बोटल्स भेजीं.

आर्यन खान ड्रग्स मामले में उनके साथ खड़े रहने वाले शाहरुख खान के प्रशंसक भी अपने पसंदीदा सुपरस्टार का जन्मदिन मनाने के लिए बड़ी संख्या में मुंबई के बांद्रा स्थित उनके घर ‘मन्नत’ के बाहर एकत्र हुए हैं. शाहरुख की तस्वीरों वाली टी-शर्ट पहने, शाहरुख के हिट गानों पर डांस करते हुए, सीटी बजाते हुए शाहरुख के फैन अपने पसंदीदा सुपरस्टार की एक झलक पाने का इंतजार कर रहे हैं.

सोशल मीडिया भी शाहरुख खान के लिए जन्मदिन की शुभकामनाओं से भरा हुआ है. ट्विटर पर उनका नाम ट्रेंड कर रहा है. किंग खान के फैंस ने #HappyBirthdaySRK, #HappyBirthdayShahRukhKhan, #KingKhan, और #srk56 जैसे हैशटैग के जरिए उन्हें शुभकामनाएं दीं, जो अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे हैं.

Happy Birthday, dearest @iamsrk. You are truly the one and only and just the Best. pic.twitter.com/DV5aRRS0uK

— Manish Malhotra (@ManishMalhotra) November 2, 2021