Shah Rukh Khan Birthday:'छैंया-छैंया' से 'बुर्ज खलीफा' तक, अलग रहा 'बादशाह' का बर्थडे सेलिब्रेशन

मुंबई. कल बॉलीवुड में जश्न का दिन था. पूरे दिन बालीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान का बर्थडे (Shah Rukh Khan’s birthday) सेलिब्रेट किया गया. शाहरुख खान ने जहां फैंस के साथ केक काटा और ‘छैंया- छैंया’ (Chaiyya Chaiyya) पर डांस किया. वहीं, देशभर में उनके फैंस ने अपने अपने अंदाज में किंग खान को विश किया. इसके अलावा दुबई में स्थित ‘बुर्ज खलीफा’ (Burj Khalifa) पर भी शाहरुख ही छाए रहे.

शाहरुख के बर्थडे को लेकर एक दिन पहले से ही मुंबई में हलचल दिखाई देने लगी थी. शाहरुख के घर ‘मन्नत’ के बाहर काफी संख्या में फैंस रात से ​ही किंग खान की एक झलक पाने के लिए एकत्रित हो गए थे. शाहरुख ने अपने फैंस को निराश नहीं किया और हर किसी का दिल से अभिवादन किया. साथ ही इतना प्यार देन के लिए शुक्रिया भी अदा किया.

#BurjKhalifa lights up in celebration of the birthday of the great bollywood star, Shah Rukh Khan’s! Lets wish him a Happy Birthday pic.twitter.com/1Q55agSjXa

— Burj Khalifa (@BurjKhalifa) November 2, 2022