Jawan से वायरल हो गया शाहरुख खान का लुक? फिल्म में होंगे अंडर वॉटर एक्शन सीन! फैंस में मचा हंगामा

मुंबई: अगर आप शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के फैन हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज है. बहुत जल्द आपको बॉलीवुड के बादशाह की एक और मूवी देखने को मिलेगी. शाहरुख की आगामी फिल्म जवान की शूटिंग पूरी हो गई है. इस फिल्म की शूटिंग चार दिन पहले 30 मार्च को पूरी कर ली गई थी. शूटिंग पूरी होने के बाद इस बात की भी उम्मीद बढ़ गई है कि इस फिल्म को 2 जून को रिलीज कर दिया जाएगा.

शाहरुख की मूवी की दीवानगी लोगों में सिर चढ़कर बोलती है और जवान मूवी को लेकर लोगों में कितना क्रेज है उसका असर दिखने लगा है. हालांकि अभी फिल्म को रिलीज होने में काफी वक्त है लेकिन अभी से सोशल मीडिया में जवान हैशटैग ट्रेंड करने लगा है. अभी से ही फैन्स ने जवान के पोस्टर सोशल मीडिया में शेयर करना शुरू कर दिया है.

फैंस जवान मूवी को लेकर तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं, कोई बता रहा है कि इस फिल्म के लिए अंडरवाटर शूटिंग की गई है. इतना ही नहीं इसके वीडियो भी शेयर किए जा रहे हैं. जवान मूवी के धमाकेदार टीजर ने फैंस के दिलों की धड़कन बढ़ा दी है और साथ ही लोग बेसब्री से इसके रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं.

#MASSIVE

Team #Jawan is shooting an UNDERWATER SEQUENCE

The sequence is choreographed by #SunilRodrigues(ROD)

Have attached some pics and video from todays shoot#Jawaan #ShahRukhKhan #SRK #ShahRukhKhan #SRK #Atlee #Pathaan #Pathan #VijaySethupathi #Nayanthara #Dunki pic.twitter.com/pbbHq7X5ch

— AJ (@theunknwnsrkian) March 29, 2023