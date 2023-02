कोल्ड ड्रिंक पी रहा मासूम लड़का आज है फिल्मी दुनिया का लीजेंड, अंदाज लगा कुछ जाना-पहचाना?

नई दिल्ली: दर्शक हमेशा से यह जानने को उत्सुक रहे हैं कि उनके फेवरेट फिल्म स्टार्स बचपन में कैसे दिखते थे, उनका बचपन कैसा बीता था? सोशल मीडिया पर फिल्मी सितारों के बचपन की फोटोज वायरल होती रहती हैं, जो फैंस को उनके बचपन में झांकने का मौका देती हैं. अब बॉलीवुड के सुपरस्टार के बचपन की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें उन्हें बड़े मजे से कोल्ड्रिंक पीते हुए देखा जा सकता है. उनका देखने का वही मशहूर अंदाज फोटो में भी नजर आ रहा है. क्या आपने उन्हें पहचाना?

फोटो में नजर आ रहे बच्चे का स्टाइल बॉलीवुड के टॉप एक्टर की याद दिला रहा है. वे जब मुस्कुराते हैं तो गालों पर डिंपल पड़ जाते हैं. वे अपने रोमांटिक अंदाज के लिए मशहूर हैं, पर फिल्मों में अपने एक्शन से भी दुश्मनों के छक्के छुड़ाते नजर आ चुके हैं. उनकी कुछ दिनों पहले रिलीज हुई फिल्म काफी विवादों में रही थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. अब आप समझ ही गए होंगे कि हम बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की बात कर रहे हैं.

पहली बार एक पार्टी में मिले थे गौरी और शाहरुख

शाहरुख खान की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी जैसी है. वे आज भले 6000 करोड़ रुपये की प्रोपर्टी के मालिक हैं, पर जब वे मुंबई आए थे, तब उन्हें यहां गुजर-बसर करने के लिए अपना कैमरा तक बेचना पड़ गया था. कहते हैं कि पत्नी गौरी खान का प्यार उन्हें मुंबई खींच लाया था. शाहरुख खान जब सिर्फ 18 साल के थे, तब पहली बार गौरी खान से एक पार्टी में मिले थे. उन्होंने तब गौरी खान को किसी और के साथ डांस करते हुए देखा था.

गौरी की खोज में मुंबई चले आए थे शाहरुख खान

शाहरुख, गौरी को लेकर काफी पजेसिव थे. उन्हें पसंद नहीं था कि गौरी किसी दूसरे लड़के के साथ बात करें. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, किंग खान ने शुरू में जब उन्हें प्रपोज करने की कोशिश की, तो गौरी ने मना कर दिया, क्योंकि उनके परिवार को भी वे पसंद नहीं थे. गौरी को लगा कि उन्हें रिलेशनशिप से एक ब्रेक की जरूरत है, इसलिए शाहरुख खान को बिना बताए मुंबई चली आईं. एक्टर भी उनकी खोज में मुंबई चले आए. वे और उनके दोस्त गौरी को मुंबई में ढूंढते फिरते, आखिर एक दिन उन्हें वे एक बीच पर नजर आईं. तब एक-दूसरे को देखकर दोनों की आंखें भर आई थीं.

गौरी खान ने दूसरी बार भी शादी से कर दिया था इनकार

शाहरुख खान ने दोबारा गौरी को प्रपोज किया. उन्होंने फिर से मना कर दिया. एक साल बाद एक्टर की मां का देहांत हो गया, उससे गौरी को उनके लिए काफी बुरा महसूस हुआ और वे शादी के लिए राजी हो गईं. दोनों ने पहली मुलाकात के करीब 6 साल बाद 25 अक्टूबर 1991 में शादी कर ली. एक्टर ने शादी के अगले साल 1992 में फिल्म ‘दीवाना’ से बॉलीवुड में कदम रखा.

came across this gem today. sending you lots of love @iamsrk ❤️ pic.twitter.com/MBTXOzwCUk

— bru (@BruJacck) January 31, 2023