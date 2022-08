शाहरुख खान ने जब दिव्यांग फैन के साथ घुटनों पर बैठकर किया डांस, VIDEO कर देगा इमोशनल

Shah Rukh Khan Video: शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) सिर्फ बॉलीवुड पर ही नहीं, लाखों दिलों पर भी राज करते हैं. अपने फैंस के साथ शाहरुख अक्सर प्यार से पेश आते हैं और उनका यही अंदाज, उन्हें बॉलीवुड का ‘बादशाह’ बनाता है. शाहरुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘जवान’ (Jawan) की शूटिंग में व्यस्त हैं. इस बीच शाहरुख खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. ये वीडियो देखकर शाहरुख खान के फैन भी इमोशनल हो गए हैं. वीडियो में किंग खान को अपनी एक दिव्यांग फीमेल फैन के साथ देखा जा सकता है.

वीडियो, सेलिब्रिटी रियेलिटी शो सारे गा मा पा लिटिल चैंप के मंच का है. जिसमें शाहरुख खान को अपनी एक फैन का सपना पूरा करते देखा जा सकता है. अभिनेता की ये फैन दिव्यांग है, लेकिन जैसे ही उसने अपने फेवरेट अभिनेता का गाना सुना स्टेज पर खुद को थिरकने से नहीं रोक पाई. शाहरुख की ये फैन बचपन से ही नहीं चल सकती है, जिसके चलते वह व्हीलचेयर पर नजर आ रही है.

शाहरुख खान का ये थ्रोबैक वीडियो निगार परवीन ने शेयर किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो शेयर करते हुए निगार ने कैप्शन में लिखा- ‘वह सिर्फ बॉलीवुड के ही किंग नही हैं, वह लाखों दिलों के भी किंग हैं. वह सिर्फ एक अच्छे स्टार ही नहीं, अच्छे पिता, पति और बेहतरीन इंसान भी हैं. मैं सच में शाहरुख खान से बहुत प्यार करती हूं. उनसे प्यार करने से आपको क्या रोक रहा है?’

He is not only the King of Bollywood but the King of millions of hearts ❤️

He is not just a Star but great Father, Husband and a Great Human.

I really love @iamsrk !

What’s stopping you from loving him ? pic.twitter.com/xIDMOzbg83

— Nigar Parveen (@NigarNawab) August 26, 2022