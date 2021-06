शाहरुख खान कर रहे हैं काम पर लौटने की तैयारी, बोले- 'दाढ़ी काटने का समय आ गया'

मुंबईः जैसे-जैसे हालात सामान्य होते जा रहे हैं, बॉलीवुड सेलेब भी काम पर लौट रहे हैं. बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) भी जल्दी ही अपने काम पर लौटने की बात कही है. उन्होंने अपनी एक सेल्फी शेयर करते हुए फैंस को ये खुशखबरी (Shah Rukh Khan Pathan) दी है. एक्टर ने इस फोटो को शेयर करते हुए फैंस को बताया है कि वह जल्दी ही काम पर वापसी कर रहे हैं. नौकरी पर लौटने वालों के लिए स्वस्थ और सुरक्षित दिन की शुभकामना देते हुए उन्होंने फैंस संग ये खुशखबरी शेयर की है. शाहरुख खान की आखिरी रिलीज 2018 में आई 'Zero' थी. जिसमें उनके साथ अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ भी नजर आई थीं.



किंग खान के फैन लंबे समय से उनकी अगली फिल्म का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के चलते बार-बार फिल्म की शूटिंग पोस्टपोन हो रही है. ऐसे में अब जब हालात सामान्य हो रहे हैं तो शाहरुख खान ने अपने भी काम पर वापसी का ऐलान कर दिया है. उन्होंने अपनी एक सेल्फी शेयर की है, जिसमें वह दाढ़ी के साथ नजर आ रहे हैं. एक्टर की ये मोनोक्रोम फोटो उनके फैंस के बीच खूब पसंद की जा रही है.



फोटो शेयर करते हुए वे कहते हैं- 'समय को दिनों, महीनों और दाढ़ी में मापा जाता है. मुझे लगता है अब समय आ गया है इसे ट्रिम करने का और काम पर वापस जाने के का. उन सभी को शुभकामनाएं जो काम पर वापस आ रहे हैं थोड़ी सी सामान्य स्थिति में. आगे काम के लिए सुरक्षित और स्वस्थ दिन और महीने. आप सभी को प्यार.'



They say time is measured in days, months and beards....Time now for a trim and get back to work I guess...Wishing everyone who is getting back to a bit of normalcy...safe and healthy days and months of work ahead....love u all. pic.twitter.com/sKtheJ3m1E