शाहरुख खान के बेटे आर्यन ने बजाया गिटार, देखकर बोले लोग- ये तो SRK की कॉपी है...

View this post on Instagram A post shared by Aryan Khan (@aryankhanfanclub)

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बड़े बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) लाइमलाइट से काफी दूर रहते हैं. आर्यन अभी भी फिल्मी दुनिया से दूरी बनाए हुए हैं और अभी तक उनके बॉलीवुड डेब्यू की कोई खबर भी सामने नहीं आई है, लेकिन बात करें टेलेंट की तो वह उनमें भरपूर है. आर्यन (Aryan Khan Video) में शानदार म्यूजिकल टेलेंट है, जिसके बारे में शायद ही किसी को पता होगा. सोशल मीडिया (Social Media) पर आर्यन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आर्यन चार्ली पुथ का सॉन्ग Attention गाते दिख रहे हैं, जिसके साथ वह गिटार भी बजा रहे हैं. इस वीडियो में आर्यन के साथ उनके फ्रेंड भी उनका साथ दे रहे हैं.आर्यन का यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. आर्यन का टेलेंट देखकर शाहरुख खान के फैन भी इस वीडियो की खूब तारीफ कर रहे हैं और आर्यन की तुलना उनके पिता शाहरुख खान से कर रहे हैं. एक यूजर ने आर्यन के वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा कि इसे देखने के लिए मैं खुद को रोक नहीं पाया. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि आर्यन बिल्कुल अपने पिता शाहरुख खान जैसे हैं. वहीं एक यूजर ने आर्यन की तारीफ करते हुए कहा कि मुझे यह बहुत प्यारा लगा.बता दें, आर्यन अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं. आर्यन ने बीते साल शाहरुख खान के साथ The Lion King मूवी के हिंदी वर्जन के लिए अपनी आवाज दी थी. शाहरुख ने जहां फिल्म के कैरेक्टर मुफासा के लिए आवाज दी थी, तो वहीं आर्यन ने सिम्बा के कैरेक्टर के लिए आवाज दी थी. वहीं शाहरुख पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनके बेटे आर्यन फिल्मों में काम नहीं करना चाहते. उन्होंने डेविड लेटरमैन के शो My Next Guest Needs No Introduction में कहा था कि आर्यन एक्टिंग में नहीं आना चाहते.