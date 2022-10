शाहरुख खान ने लिखा अमिताभ बच्चन के नाम स्पेशल पोस्ट, छोटा, लेकिन शानदार है 'शंहशाह' के लिए 'बादशाह' का नोट

Amitabh Bachchan Birthday: महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) का आज 80वां जन्मदिन है. ऐसे में क्या फैंस क्या सेलेब्स, हर कोई बिग बी को बर्थडे की मुबारकबाद देने में जुटा है.दुनियाभर से अमिताभ बच्चन को जन्मदिन की बधाई मिल रही है. कई सेलेब्स ने भी उन्हें बर्थडे विश किया और इस लिस्ट में अब बॉलीवुड के ‘बादशाह’ शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) का नाम भी जुड़ गया है. शाहरुख खान ने बहुत ही खास अंदाज में बिग बी को जन्मदिन की बधाई दी है. उन्होंने एक ट्वीट किया है, जिसमें बॉलीवुड के लेजेंड अमिताभ बच्चन के लिए बधाई संदेश लिखा है.

शाहरुख बॉलीवुड के उन अभिनेताओं में से हैं, जो बच्चन परिवार के बेहद नजदीकियों में गिने जाते हैं. ऐसे में भला शाहरुख बिग बी को जन्मदिन की मुबारकबाद देने से कैसे पीछे रह जाते. उन्होंने सदी के महानायक को बर्थडे विश करने के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया और उनका एक 3 सेकेंड का खूबसूरत वीडियो शेयर करते हुए उनके लिए प्यारा सा मैसेज लिखा.

One thing to learn from this great man, actor, superstar, father and superhuman is to never back away….instead learn….level up and launch again and again….forever. May you always be healthy and entertain our grand children also. Love you sir @SrBachchan pic.twitter.com/2biJ6bK9xU

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) October 11, 2022