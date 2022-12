शाहरुख खान ने कैसे बनाए 8 पैक एब्स? FIFA वर्ल्ड कप में खोला राज, ये रहा ट्रांसफॉर्मेशन सीक्रेट

मुंबईः शाहरुख खान (Shah Rukh Khan Pathaan) अपनी अपकमिंग फिल्म ‘पठान’ को लेकर लगातार चर्चा में हैं. फिल्म 5 फरवरी को रिलीज होने वाली है, ऐसे में शाहरुख फिल्म के प्रमोशन में जुटे हैं. पठान के प्रमोशन में शाहरुख कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. इस बीच शाहरुख के 8 पैक एब्स भी लगातार चर्चा में हैं. उन्होंने जब पठान का पोस्टर शेयर किया था, तभी से उनका ट्रांसफॉर्मेशन चर्चा में है. ऐसे में किंग खान ने FIFA World Cup 2022 के दौरान इस बात पर से पर्दा उठा दिया कि उन्होंने कैसे पठान के लिए ये कमाल किया.

शाहरुख खान ने यहां ये भी बताया कि उन्होंने किस तरह अपना ब्रेक प्लान किया था. SRK कहते हैं कि जब उन्होंने अपने दिल की सुनी और कुछ काम नहीं आया, तब उन्होंने प्लानिंग के साथ चलने का फैसला लिया. वह कहते हैं- ‘मैंने सभी कैमियो या तो चार साल के ब्रेक के पहले या फिर इसी बीच शूट किया. मैं एक साल का ब्रेक लेना चाहता था. सोचा एक साल रुकता हूं फिर फिजिकली फिट होकर लौटूंगा.’

शाहरुख आगे कहते हैं- ‘मेरी एक फिल्म आई थी, जीरो. इस पर मैंने बहुत काम किया था. लेकिन वह नहीं चल पाई. किसी को वो फिल्म पसंद नहीं आई, मुझे भी बहुत बुरा लगा. फिर मैंने सोचा कि अब वो करूंगा जो लोगों को पसंद आता है. दिल की बहुत कर ली. अब वो करूंगा, जो करते हुए लोग मुझे देखना पसंद करते हैं. इसीलिए मैंने एक साल का ब्रेक लिया था.’

