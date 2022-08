John Abraham First Look: शाहरुख खान ने दिखाई जॉन अब्राहम की रफ-टफ झलक, ‘पठान’ में SRK को मिलेगी टक्कर

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म ‘पठान’ (Pathaan) को लेकर बज बना हुआ है. इस फिल्म में शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम (John Abraham) भी पर्दे पर धमाल मचाते नजर आएंगे. फिल्म में शाहरुख का अंदाज तो पहले ही मेकर्स दिखा चुके हैं लेकिन जॉन का अंदाज भी किंग खान से कुछ कम नहीं होने वाला है. शाहरुख ने खुद ही फर्स्ट लुक शेयर कर इसकी झलक फैंस को दिखा दी है.

शाहरुख खान ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें टाइम बम नजर आता है उसके बाद जॉन अब्राहम आग के बीच घिरे हुए नजर आ रहे हैं. जॉन का अंदाज देखकर फैंस हैरान हैं. एक्टर के धांसू लुक से ये अंदाजा मिलने लगा है ‘पठान’ फिल्म में शाहरुख से कम नहीं नजर आएंगे.

शाहरुख खान ने कहा वह टफ और रफ हैं

शाहरुख खान ने पर्दा उठाते हुए जॉन अब्राहम का फर्स्ट लुक सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है. इस तस्वीर में शाहरुख खान और जॉन अब्राहम एक-दूसरे को टक्कर देते नजर आ रहे हैं. जॉन का दमदार अंदाज दिखाते हुए शाहरुख ने लिखा है ‘वह टफ हैं रोल रफ प्ले किया है, मिलिए पठान में जॉन अब्राहम से. यशराज फिल्म्स के 50 साल पूरे होने पर पठान के साथ सेलिब्रेट करिए. अपने नजदीकी सिनेमाघरों में 25 जनवरी 2023 को देखिए. हिंदी, तमिल और तेलुगू में रिलीज हो रही है’. इसके साथ ही टैग किया है कि ‘पठान के 5 महीने’.

He’s tough and plays it rough! Presenting @TheJohnAbraham in #Pathaan. Celebrate #Pathaan with #YRF50 only at a big screen near you on 25th January, 2023. Releasing in Hindi, Tamil and Telugu. @deepikapadukone| #SiddharthAnand | @yrf | #5MonthsToPathaan pic.twitter.com/TKDUnl3D4A

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) August 25, 2022