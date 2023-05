24 हजार की टी-शर्ट, 43 की स्वेटशर्ट... आर्यन खान ने लॉन्च किया लग्जरी क्लोदिंग ब्रांड, कीमत पर कटा बवाल!

मुंबईः शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के दोनों बच्चे सुहाना और आर्यन इन दिनों लगातार लाइमलाइट में हैं. किंग खान की बेटी जहां जल्दी ही अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं तो बड़े बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) ने हाल ही में अपना लग्जरी क्लोदिंग ब्रांड लॉन्च किया है. जिसकी वेबसाइट कल लाइव भी हो गई. जिसमें आर्यन खान के क्लोदिंग ब्रांड के कपड़ों की कीमत देखकर लोग हैरान हो गए हैं. लोगों ने स्टार किड के ब्रांड को बेहद मंहगा बताया है और तो और सोशल मीडिया पर इसे लेकर मीम तक वायरल होने लगे हैं. कई ने कपड़ों की कीमत को लेकर तंज भी कसा है, लोगों का कहना है कि मिडिल क्लास फैमिली इन कपड़ों को बिलकुल अफॉर्ड नहीं कर सकती.

पिछले कुछ हफ्तों से, आर्यन खान अपने पिता और बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान जोरों-शोरों से इसके प्रचार में जुटे थे. ऐसे में आर्यन खान का यह क्लोदिंग ब्रांड लगातार चर्चा में छाया था. हाल ही में शाहरुख खान वाला एक विज्ञापन भी जारी किया गया था, जिसमें किंग खान जबरदस्त अवतार में दिखाई दिए थे. लेकिन, अब वेबसाइट के लाइव होने के बाद 2 लाख की कीमत वाली जैकेट से लेकर 33 हजार में बिकने वाली स्वेटशर्ट तक, कपड़ों की कीमत ने लोगों को चौंका दिया है.

आर्यन खान के क्लोदिंग ब्रांड का नाम D’YAVOL X है, जिसकी वेबसाइट बीते दिन लाइव हुई और इसी के साथ ही क्रैश भी हो गई, जिसके कारण ब्रांड को ट्विटर पर इसकी जानकारी देनी पड़ी. ब्रांड ने इसकी जानकारी दी. इसके बाद जैसे ही वेबसाइट दोबारा लाइव हुई ब्रांड ने इसकी फिर से घोषणा की, जिसके बाद यूजर्स ने शॉपिंग शुरु कर दी. लेकिन, जैसे ही लोगों ने टी-शर्ट से लेकर जैकेट तक की कीमत देखी, हर किसी का सिर चकरा गया. कपड़ों की कीमत पर तंज करते हुए कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर रिएक्ट किया है.

They are Selling Clothes that Cost More Than Our Film

When Will Such Good Days Come for us,

at least do something Bhoi #DyavolX #ShahRukhKhan #AryanKhan pic.twitter.com/jljLssunYG

— Salman’s World (@Salmans_World_) April 30, 2023