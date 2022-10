शाहरुख खान ने दिवाली पर फैंस को दिया बड़ा तोहफा, ‘पठान’ का धमाकेदार टीजर रिलीज के साथ हुआ वायरल

मुंबई: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान (shah rukh khan) इन दिनों अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर काफी बिजी हैं. इस समय उनके पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर वह काम कर रहे हैं. शाहरुख आने वाले साल 2023 में अपनी एक नहीं बल्कि तीन-तीन फिल्मों के साथ धमाकेदार एंट्री करने वाले हैं. फिर शाहरुख काफी समय से पर्दे पर नजर नहीं आए हैं तो फैंस भी उन्हें स्क्रिन पर देखने के लिए काफी बेताब हैं.

फाइनली उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘पठान’ ( Pathaan) का टीजर सामने आ चुका है. शाहरुख के इस दिवाली गिफ्ट से फैंस काफी खुश हैं. उनकी एक्साइटमेंट फिल्म को लेकर और भी ज्यादा बढ़ गई है. उनकी फिल्मों से फैंस के बीच सबसे ज्यादा बज फिल्म पठान का बना हुआ है. कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि ये टीजर उनके जन्मदिन यानी 2 नवंबर को लॉन्च होने वाला था. लेकिन, लगता है शाहरुख ने फैंस को दिवाली पर खुश करने के लिए उन्हें ये खास तोहफा दिया है.

The wait is Over . #PathaanTeaser is here | 🔥

Celebrate #Pathaan with #YRF50 only at a big screen near you on 25th January, 2023. Releasing in Hindi, Tamil and Telugu. @deepikapadukone| #SiddharthAnand | @yrf | @iamsrk |#3MonthsToPathaan pic.twitter.com/ovPNk5BwFH

