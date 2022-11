हीरों से जड़ा शाहरुख खान का मन्नत! सोशल मीडिया पर छा गए फोटो और वीडियो, एक्टर ने दिया ऐसा रिएक्शन

मुंबई. शाहरुख खान लंबे समय से फिल्मी पर्दे से दूर हैं. लेकिन फैन्सा का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है. शाहरुख खान की फिल्म पठान अगले साल 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है. फिल्म की काफी चर्चा हो रही है. फिल्म रिलीज से पहले ही शाहरुख ने अपने बंगले मन्नत की नेमप्लेट बदलवा दी है. अब हीरों वाली डिजाइन की नेमप्लेट मन्नत पर लगाई गई है.

शाहरुख खान के बंगले की फोटोज और वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं. शाहरुख खान फैन पेज ने मन्नत की नेमप्लेट की तस्वीरें और वीडियो भी साझा किए हैं. इन वीडियोज में शाहरुख खान की नेमप्लेट मन्नत की डिजाइन हीरेनुमा नजर आ रही है.

हीरों की तरह चमकती है नेमप्लेट

ट्विटर पर साझा किए एक वीडियो में रात के समय मन्नत की नई नेमप्लेट हीरों की तरह चमकती नजर आ रही है. शाहरुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म Dunki की शूटिंग के लिए दुबई में हैं. राजकुमार हिरानी इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं. इससे पहले शाहरुख खान साल 2018 में आई फिल्म जीरो में नजर आए थे. अब शाहरुख अगले साल आने वाली फिल्म पठान में नजर आने वाले हैं.

