VIDEO: कभी नहीं देखा होगा सिविल इंजीनियर का ऐसा गजब का डांस मूव्स, जिसे देख शाहिद कपूर भी हुए कायल

दुनिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और इस बात को सोशल मीडिया ने बार-बार साबित किया है. इंटरनेट अपनी प्रतिभा दिखाने वाले लोगों के वीडियो से भरा हुआ है. अब, इसी क्रम में सोशल मीडिया पर एक सिविल इंजीनियर का वीडियो वायरल हो रहा है,जिसमें वह काफी शानदार डांस करता हुआ दिख रहा है. सिविल इंजीनियर के किलर डांस मूव्स को देखकर बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) भी काफी इम्प्रेस हो गए और अपने ऑफिशियल सोशल हैंडल से वीडियो को रीट्वीट किया.

आपको बता दें कि सिविल इंजीनियर डांस वीडियो क्लिप को सोशल मीडिया यूजर अजय रतूड़ी द्वारा ट्विटर पर साझा किया गया है, जिसपर शाहिद कपूर ने रीट्वीट किया है. क्लिप में, एक सिविल इंजीनियर को अपबीट्स म्यूजिक पर “मूनवॉक” करते हुए देखा जा सकता है. जिसने हेलमेट के साथ अपनी वर्दी पहन कर माइकल जैक्सन के सिग्नेचर ‘मूनवॉक’ कर सभी को हैरान कर दिया है. इस सिविल इंजीनियर की बॉडी का लचीलेपन जबरदस्त है.

शाहिद कपूर इस सिविल इंजीनियर के “मूनवॉक” को अपने ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा , ”बहुत अच्छा। प्रतिभा हमेशा चमकती रहेगी। आप इसे दबा नहीं रख सकते. बहुत खूब. बहुत प्रेरणादायक…”

यहां देखें वीडियो

Too good. Talent will always shine. You can’t put it down. Brilliant. So inspiring. https://t.co/9L0gcjR7jf

— Shahid Kapoor (@shahidkapoor) July 20, 2022