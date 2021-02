शाहिद कपूर की बीवी मीरा राजपूत ने बताया 'प्रेग्नेंसी वेट' घटाने का तरीका, बोलीं- 'शर्म नहीं करना चाहिए...'

(फोटो साभार : Instagram/shahidkapoor.ir)

एक्टर शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) की पत्नी मीरा राजपूत ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर 'आस्क-मी एनीथिंग' (Ask me Anything) सेशन का आयोजन किया था. दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने फैंस के तमाम सवालों के जवाब कार से ट्रेवल के दौरान दिए थे. उन्होंने अपने जीवन, विवाह से जुड़े तमाम सवालों के जवाब दिए. मीरा ने अपने फैंस को निराश किए बिना उनके सवालों के खूबसूरत जवाब दिए. एक फैन ने मीरा से उनके माथे पर चोट के पीछे की कहानी के बारे में जानना चाहा. मीरा के माथे के बाईं ओर एक छोटा सा निशान है, जिसे इंस्टाग्राम पर उनकी कई तस्वीरों में साफ-साफ देखा जा सकता है.चोट के बारे में मीरा ने बताया कि जब वह बच्ची थी, तब उन्हें यह निशान मिला था. वह कहती हैं, 'मैं तीन साल की थी, जब मैं सभी बच्चों की तरह बिस्तर पर कूद रही थी. मैं गिर गई, जिससे बिस्तर का कोना मेरे सर पर लग गया, जिससे मुझे यह निशान मिला है.' मीरा ने यह भी खुलासा किया कि उनकी और शाहिद के बीच अक्सर बहस होती है.एक दूसरे फैन ने उनसे पूछा कि परिवार में उनका पसंदीदा सदस्य कौन है, तब उन्होंने कहा, 'यह मेरे लिए बहुत आसान सवाल है. मैं अपनी बहनों, अपनी मां, अपने बच्चों, अपने पति से प्यार करती हूं, लेकिन मेरे पसंदीदा परिवार के सदस्य मेरे पिता हैं. मैं आपको प्यार करती हूं डैड!'मीरा दो बच्चों की मां हैं. वह बेटी मिशा और बेटे जैन की मां हैं. मीरा से यह भी पूछा गया कि उन्होंने अपना प्रेग्नेंसी वेट कैसे घटाया. मीरा का जवाब था, 'तुम्हें पता है मुझसे यह सवाल अक्सर पूछा जाता है. ऐसा धीरे-धीरे हुआ है. वजन घटाने में समय लगा था. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है- आपका सही खानपान. इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया.'मीरा ने कहा कि शाहिद का समर्थन मिलना उनके लिए बहुत जरूरी था. वह कहती हैं, 'आपके साथी का समर्थन वास्तव में हर कदम पर महत्वपूर्ण है और इससे मुझे बहुत शांत और खुश रहने में मदद मिली है. प्रेग्नेंसी एक खूबसूरत जर्नी है, जिसे आप अपने साथी के साथ तय करते हैं. इसका जश्न मनाना चाहिए और कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए. मैं ऐसा करने में सक्षम थी, क्योंकि शाहिद और परिवार दोनों का पूरा समर्थन मुझे मिला है.'