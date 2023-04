नई दिल्ली- शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की लाडली सुहाना खान (Suhana Khan) बॉलीवुड की सबसे चर्चित स्टारकिड्स में से एक हैं. सुहाना खान ने फिल्मों में कदम रखने से पहले ही ऑडियंस के बीच अपनी एक अच्छी- खासी पहचान बना ली है. सुहाना की सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. इन दिनों एक बार फिर किंग खान की लाडली सुर्खियों में छाई हुई हैं. बॉलीवुड डेब्यू से पहली ही सुहाना खान ने वो कर दिखाया है जो बड़ी- बड़ी एक्ट्रेसेज फिल्मों में अच्छा मुकाम हासिल करने के बाद भी नहीं कर पाती हैं.

सुहाना खान फिल्मों में कदम रखने से पहले ही एक बहुत नामचीन इंटरनेशनल ब्यूटी ब्रांड की ब्रांड एम्‍बेसडर बन चुकी हैं. हाल ही में ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी ‘मेबेलिन’ ने सुहाना खान को अपना ब्रांड एम्‍बेसडर चुना है. इस इवेंट के दौरान ये स्टारकिड पहली बार मीडिया से मुखातिब हुई हैं.

OMG!!! How mesmerizing she is… #SuhanaKhan melting our hearts as she appears for her very first media interaction. ♥️#Maybelline pic.twitter.com/zBFo8fINVS

— Suhana Khan (@SuhanaKhanClub) April 12, 2023