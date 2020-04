इरफान खान के निधन पर बोले शाहरुख खान- 'पैमाना कहे है कोई, मैखाना कहे है'

My friend...inspiration & the greatest actor of our times. Allah bless your soul Irrfan bhai...will miss you as much as cherish the fact that you were part of our lives.

“पैमाना कहे है कोई, मैखाना कहे है दुनिया तेरी आँखों को भी, क्या क्या ना कहे है” Love u pic.twitter.com/yOVoCete4A

Very sad to hear about our dear colleague Irrfan. How tragic and sad. Such a wonderful talent. My heartfelt condolences to his family and friends.

Thank you Irrfan for all the joy you have brought to our lives through your work.

You will be fondly remembered.

Love.

T 3516 - .. just getting news of the passing of Irfaan Khan .. this is a most disturbing and sad news .. 🙏

An incredible talent .. a gracious colleague .. a prolific contributor to the World of Cinema .. left us too soon .. creating a huge vacuum ..

Prayers and duas 🙏

My favourite actor, a gem of a human being... Irrfan Sir, you will be missed and loved forever. May your soul rest in peace. My prayers and deepest condolences to the family. 🙏🏽

बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का मुंबई में निधन हो गया

बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान (Irrfan Khan) का निधन आज मुंबई में हो गया. ये खबर सामने आते ही बॉलीवुड के हर सितारे ने अपना दुख सोशल मीडिया के जरिए सामने रखा है. आमिर खान, अमिताभ बच्‍चन, करीना कपूर समेत हर कोई उनके निधन पर अपना दुख जाता रहा है. एक्‍टर शाहरुख खान (Shahrukh Khan) ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से इरफान खान के जाने पर अपना गम साझा किया है. मंगलवार को पेट के संक्रमण के बाद 53 वर्षीय अभिनेता को कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल (kokilaben dhirubhai ambani hospital) में भर्ती कराया गया था.इरफान 2018 से ही कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे. जानकारी के अनुसार डॉक्‍टरों की जांच के बाद उनके पार्थिव शरीर को अस्‍पताल से सीधे वार्सोवा के कब्रिस्‍तान ले जाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्‍कार होगा. शाहरुख खान ने लिखा, 'मेरे दोस्‍त, एक प्रेरणा और हमारे समय के सबसे महान कलाकारों में से एक... अल्‍लाह आपकी रूह को सुकून बख्‍शे... हम आपको उतना ही याद करेंग जितना इस बात पर फक्र करेंगे कि आप हमारी जिंदगी का हिस्‍सा रहे हो. “पैमाना कहे है कोई, मैखाना कहे है दुनिया तेरी आँखों को भी, क्या क्या ना कहे है” Love u'.शाहरुख का ये ट्वीट इस लिए भी अहम हो जाता है क्‍योंकि शाहरुख खान अक्‍सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लोगों को जन्‍मदिन की बधाई या किसी के निधन पर शोक नहीं जताते. उन्‍होंने अपने नए साल के रेजल्‍यूशन में भी ये बात कही थी कि वह ऐसा नहीं करेंगे और सोशल मीडिया की बजाए सीधा लोगों को बधाई देंगे या दुख जताएंगे.बता दें कि आमिर खान ने भी इरफान के निधन पर शोक व्‍यक्‍त किया है. इरफान के निधन की खबर सबसे पहले निर्देशक शुजीत सरकार ने अपने ट्विटर के जरिए दी थी. शुजीत के साथ इरफान और अमिताभ बच्‍चन ने फिल्‍म 'पीकू' में काम किया था.शनिवार को इरफान खान की 95 वर्षीय मां सईदा बेगम का भी निधन हुआ था. उनकी जयपुर में मृत्यु हो गई थी. अभिनेता कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाये गये लॉकडाउन के कारण अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाये थे. इस बात से वह काफी परेशान थे और इसी के बाद से उनकी तबीयत नासाज होने लगी थी.अपने कैंसर के बाद से ही इरफान अपने रूटीन चेकअप के लिए भी कोकिलाबेन अस्‍पताल जाते हैं. जानकारी के अनुसार अभी इरफान अस्पताल में हैं. इरफान खान हाई ग्रेड न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे. साल 2017 जून के महीने में इस बीमारी का पता चलते ही इरफ़ान काम बीच में ही छोड़कर अपना विदेश में इलाज करा रहे थे. इरफ़ान ने न सिर्फ अपनी बीमारी की खबर सोशल मीडिया पर दी थी बल्कि समय-समय पर उन्होंने और उनके परिवार ने उनकी तबीयत से जुड़ी अपडेट साझा कर फैंस और मीडिया का शुक्रिया अदा किया.इरफान खान 2018 से न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर (Neuroendocrine tumor) नामक बीमारी से जूझ रहे थे. ये एक तरह की रेयर बीमारी है, जो शरीर के कई अंगों पर गंभीर असर डालती है. वहीं हाल में उन्हें हुए संक्रमण कोलोन इंफेक्शन (colon infection) का ताल्लुक पेट से है. न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर एक ऐसी अवस्था है जिसमें नर्वस सेल्स का निर्माण करने वाले हार्मोन में न्यूरोएंडोक्राइन कोशिकाएं असामान्य गति से बढ़ने लगती हैं. इन कोशिकाओं का नर्व कोशिकाओं और हार्मोन्स दोनों से ताल्लुक होता है. यानी कोशिकाओं की असामान्य ग्रोथ से बने ट्यूमर से हार्मोन्स का स्त्रावण भी प्रभावित होता है. यानी इसका पहला असर उन ब्लड सेल्स पर होता है, जो खून में हॉर्मोन्स का स्त्राव करती हैं.