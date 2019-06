A man came to Mumbai, with barely ₹50 in his pocket and dreams in his heart and said, " One day, I will rule over this city. " and guess what? He came, he saw and he conquered. #27GoldenYearsOfSRK pic.twitter.com/xIh8IfAqwz

— ❦ (@MonaDarlingx) June 24, 2019

Everybody should learn from SRK that how to a simple man become a global icon Mann.Many actor we have in Bollywood but no one is able to stand beside him. No Matter what happens I will continue to love to this Mann till my last breath. @iamsrk ❤#27GoldenYearsOfSRK #27YearsOfSRK

— Som (@SadhyaSom1) June 24, 2019



i truly believe.. Bollywood would've never been moved on from action drama movies with lots of dummy fake machismo.. if SRK didn't make an entry in 90's!!!

kudos to @iamsrk#27GoldenYearsOfSRK

kudos to @iamsrk#27GoldenYearsOfSRK pic.twitter.com/OxfAPTs1Xe

— Chirag (@itxChirag) June 24, 2019

बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान अपने करियर में 27 साल के हो गए हैं. 27 साल पहले बॉलीवुड में अपना सफर शुरू करने वाले इस अभिनेता ने ऐसा मुकाम हासिल किया जो अब किसी न्यूकमर के लिए हासिल करना मुश्किल ही लगता है. 1992 में फिल्म 'दीवाना' से अपने फिल्मी करियर की शुरूआत करने वाले किंग खान को सोशल मीडिया पर ढेर सारा प्यार मिल रहा है.शाहरुख खान के 27 साल पूरे होने की खुशी में Twitter पर #27GoldenYearsofSRK ट्रेंड कर रहा है और लोग शाहरुख को अपना प्यार भेज रहे हैं.लोगों ने याद किया की शाहरुख कभी 50 रुपए लेकर मुंबई आए थे लेकिन उनके दिल में कुछ बड़ा करने की चाहत थी. इसके लिए उन्होंने मेहनत भी की. उनके पास किसी बड़े फिल्मी हीरो या निर्माता का नाम नहीं था लेकिन आज वो बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे कहे जा सकते हैं.शाहरुख बॉलीवुड के उन चंद सितारों में से हैं जिन्हें दुनियाभर में सराहा जाता है. उनकी फिल्मों को अमेरिका और यूरोप के अलावा मिडिल ईस्ट में भी भारी लोकप्रियता मिलती है. वो टेड टॉक में बात करने वाले पहले हिंदी फिल्मो के अभिनेता थे.बॉलीवुड के बाहर से आकर वो सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं बने. वो एक बड़े निर्माता भी हैं और आज उनके नाम भर से फिल्मों का चल जाना तय माना जाता है.बॉलीवुड में शाहरुख खान ने कई यादगार फिल्में दी हैं. 'दिलवाले दुल्हिनया ले जाएंगे' एक ऐसी फिल्म है जो आज भी थिएटर में दिखाई जा रही है. 'कुछ कुछ होता है' को फिल्मों की पढ़ाई करने वाले छात्रों को सिलेबस में सिखाया जाता है और इसके अलावा 'कभी खुशी कभी गम', 'मोहब्बतें', 'कल हो न हो' जैसी फिल्मों मे बॉलीवुड में कमाई के नए कीर्तिमान गढ़े हैं.शाहरुख खान आज भले ही एक बड़ी हिट की तलाश में हैं और उनकी पिछली कुछ फिल्मों का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है. इसके बाद भी वो बॉलीवुड के टॉप सितारों में से एक हैं और बीते 27 सालों में जो शाहरुख खान ने भारतीय सिनेमा को दिया है उसके लिए उनका जितना शुक्रिया किया जाएगा कम है. शायद नेहा धूपिया की वो बात सही थी कि बॉलीवुड में सिर्फ तीन चीज़ें बिकती हैं - सेक्स और शाहरुख खान!