शाहरुख-दीपिका के कारण इंडस्ट्री में पड़ी फूट, विवेक अग्निहोत्री से हुआ स्वरा भास्कर का सामना,जानिए ‘विवाद’ की वजह

नई दिल्ली- शाहरुख खान (Shahrukh Khan) और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) की फिल्म ‘पठान’ का ऑडियंस को बेसब्री से इंतजार है. इस फिल्म के गानों ने ऑडियंस की उत्सुकता बढ़ा दी है. फिल्म के गानों में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की केमिस्ट्री देखने लायक है. फिल्म में दोनों ही कलाकारों के लुक ने भी ऑडियंस को दीवाना बना दिया है. टीजर के रिलीज के बाद से ही ऑडियंस ट्रेलर आउट होने का इंतजार कर रही है. एक्शन से भरपूर ये फिल्म 25 जनवरी को थिएटर में दस्तक देने जा रही है.

जैसे-जैसे फिल्म की रिलीज डेट नजदीक आ रही है, फिल्म को लेकर लगातार बवाल भी बढ़ते ही जा रहे हैं. इंडस्ट्री के अंदर से भी कई जाने-माने चेहरों ने फिल्म के गाने ‘बेशरम रंग’ की निंदा करते हुए मेकर्स को खरी-खोटी सुना डाली है. ‘बेशरम रंग’ का विरोध करने वाले नामों में ‘द कश्मीर फाइल्स’ के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री और ‘महाभारत’ में भीष्म का किरदार अदा कर घर-घर में पहचान हासिल करने वाले मुकेश खन्ना भी हैं.

अक्सर विवादों में घिरे रहने वाले डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर कर फिल्म को अश्लील और असभ्य बता डाला है. साथ ही विवेक के मुताबिक फिल्म में दीपिका पादुकोण के कपड़े (बिकिनी) भारतीय सभ्यता का अपमान है.

वहीं दूसरी तरफ ‘शक्तिमान’ मुकेश खन्ना ने अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर वीडियो शेयर कर ‘बेशरम रंग’ में दीपिका की भगवा बिकिनी को हिंदुत्व का अपमान बताया है.

शाहरुख-दीपिका के समर्थन में उतरे ये दिग्गज कलाकार-

जहां एक तरह इंडस्ट्री के कुछ लोग शाहरुख खान और दीपिका की फिल्म को अश्लील बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकारों ने सोशल मीडिया पर खुलकर शाहरुख और दीपिका का समर्थन किया है. स्वरा भास्कर और प्रकाश राज के अलावा फिल्म ‘बाहुबली’ के निर्माता शोबू यारलागड्डा ने भी ‘पठान’ और ‘बेशरम रंग’ का बचाव किया है.

शाहरुख खान की फिल्म ‘रईस’ के डायरेक्टर राहुल ढोलकिया ने सोशल मीडिया पर किंग खान के खिलाफ चल रही मुहीम की कड़ी निंदा की है. वह अपने ट्वीट में लिखते हैं कि बीते कुछ सालों से शाहरुख खान पर बिना मतलब निशाना साधा जा रहा है और सभी को मिलकर इसके खिलाफ खड़े होना चाहिए.

The hate attack (for years now) on @iamsrk should be condemned by one and all in the film industry. SRK has contributed more to our fraternity and India as an ambassador of entertainment & cinema ; than most people have. Please tell these bigots with idiotic theories to Shut Up!

— rahul dholakia (@rahuldholakia) December 16, 2022