शाहरुख खान ने सिर्फ डोनेशन नहीं दी... जीत लिए लोगों के दिल, इन 7 नेक कामों को मिली तारीफें

In these times it’s imp to make everyone around u working tirelessly for u.. not related to u.. perhaps even unknown to u... to feel they are not alone and by themselves. Let’s just make sure we all do our little bit to look after each other. India and all Indians are One Family. https://t.co/LWz4wQGaPe

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) April 2, 2020



सर आप तो दिल्लीवाले हो, thank you मत करो, हुक्म करो। अपने दिल्लीवाले भाइयों और बहनों के लिए हम लगे रहेंगे। ईश्वर ने चाहा तो जल्द ही इस crisis से हम जीत कर निकलेंगे। More strength, resilience and power to your teams on ground sir. https://t.co/PoL7mLtlKa

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) April 3, 2020

इन दिनों देश को कोरोना वायरस (Coronavirus) नाम की मुसीबत ने घेरा हुआ है. इसके चलते देश को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं कोरोना वायरस से जंग लड़ने के लिए देश का हर नागरिक तैयार है. कोई घर पर रहकर और लॉकडाउन का पालन करके अपना योगदान दे रहा है तो कोई इस जंग के लिए आर्थिक मदद दे रहा है. बात करें बॉलीवुड की तो इंडस्ट्री के कई स्टार्स ने अपनी तरफ से योगदान दिया है. इन सबके बीच सबसे ज्यादा चर्चा में शाहरुख खान का योगदान (Shahrukh Khan Donation) रहा है. अगर कहें कि बॉलीवुड के किंग ने सिर्फ डोनेशन नहीं दी बल्कि लोगों का दिल जीता है तो गलत नहीं होगा क्योंकि इसका सबूत सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है. कोरोना वायरस से जंग लड़ने के लिए जब बॉलीवुड स्टार्स ने एक के बाद एक योगदान देने का सिलसिला शुरू किया तो लोग सोशल मीडिया पर किंग खान के बारे में पूछते दिखाई दिए थे. लेकिन जब शाहरुख खान का योगदान सामने आया तो लोग हैरान रह गए.उनके इन नेक कामों को इतनी तारीफें मिल रही हैं कि ट्विटर पर शाहरुख के नाम के हैशटैग ट्रेंड करते दिखाई दिए. #दानकर्ता_शाहरूखखान से लेकर #kingKhan तक ट्रेंड करते दिखे.उन्होंने रेड चिलीज के ट्विटर एकाउंट के जरिए अपने योगदान का ऐलान किया. जिसके मुताबिक किंग खान ने एक नहीं बल्कि 7 नेक कामों के लिए डोनेशन दी है.शाहरुख खान ने पहला- डोनेशन PM Cares Fund में दिया, दूसरा- योगदान महाराष्ट्र मुख्यमंत्री राहत कोष, तीसरा- स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (जिसके मुताबिक 50 हाजर PEP किट्स उपलब्ध कराई जाएंगी), चौथा- योगदान संस्था एक-साथ: द अर्थ फाउंडेशन को दिया (जिसके तहत 5500 परिवारों को महीने तक मुफ्त खाना खिलाया जाएगा), पांचवां डोनेशन- रोटी फाउंडेशन को (जो हर दिन 10,000 लोगों को एक महीने तक 3 लाख खाने कि किट उपलब्ध कराएगा), छठवां योगदान संस्था वर्किंग पीपल्स चार्टर को दिया (जो दिल्ली के 2500 डेली वेज वर्कर्स तक राशन और खान के चीजें पहुंचा रही है), इसके साथ ही शाहरुख खान ने सातवां योगदान- यूपी, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए मासिक वेतन का भी ऐलान किया.शाहरुख खान के इस कदम को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चाएं हैं. हालांकि उन्होंने इस दौरान कितने करोड़ रुपए का योगदान दिया है, इसका खुलासा नहीं किया है. वहीं शाहरुख खान के फैंस ने खुद से ही इसका अंदाजा लगा लिया है.एक यूजर ने तो शाहरुख की तारीफ करते हुए लिखा- 'टॉप 4 एक्टर्स, जिन्होंने सबका दिल जीत लिया'- 1. शाहरुख खान- 70cr, सलमान खान- 37.5cr, अक्षय कुमार- 25cr, अजय देवगन- 1.50cr. सभी को दिल से सलाम'. यानी लोगों का अंदाजा है कि शाहरुख ने करीब 70 करोड़ डोनशन में दिए हैं.वहीं इसके अलावा शाहरुख की विनम्रता ने भी लोगों का दिल जीता है. हाल ही में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शाहरुख को योगदान के लिए धन्यवाद कहा तो किंग खान ने कहा- 'सर आप तो दिल्लीवाले हो, thank you मत करो, हुक्म करो. अपने दिल्लीवाले भाइयों और बहनों के लिए हम लगे रहेंगे. ईश्वर ने चाहा तो जल्द ही इस crisis से हम जीत कर निकलेंगे. More strength, resilience and power to your teams on ground sir'. शाहरुख का यही अंदाज है जो उन्हें बॉलीवुड का किंग साबित करता है.