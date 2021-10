23 Years of Kuch Kuch Hota Hai: करण जौहर हुए इमोशनल, बोले- बेस्ट कास्ट, क्रू और दर्शकों का आभार

मुंबई: शाहरुख खान (Shah Rukh Khan), काजोल (Kajol) और रानी मुखर्जी (Rani Mukerji ) स्टारर सुपरहिट फिल्म ‘कुछ कुछ होता है’ (Kuch Kuch Hota Hai) के 23 साल हो गए. 16 अक्टूबर 1998 में रिलीज हुई इस फिल्म देखकर आज भी युवाओं को कुछ कुछ होने लगता है. काजोल का टॉम बॉय अवतार हो या रानी मुखर्जी का ग्लैमरस रुप, आज भी दर्शक भूल नहीं पाते हैं. इस फिल्म के डायरेक्टर करण जौहर के लिए भी ‘कुछ कुछ होता है’ बेहद खास है. फिल्म के 23 साल पूरा होने पर करण अपने इमोशन को रोक नहीं पाए और सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं जाहिर की.

करण जौहर ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा ‘बेस्ट कास्ट, क्रू और दर्शकों का आभार, जो 23 साल से इस स्टोरी पर अपना प्यार दे रहे हैं! थैंक यू’

इसके अलावा करण ने एक वीडियो शेयर कर लिखा ‘प्यार,दोस्ती और ढेर सारी यादों के 23 साल! कैमरे के पीछे मेरा पहला मौका था और इसने मेरे अंदर सिनेमा के लिए एक अनोखा प्यार जगाया, जो आज भी मेरे अंदर मौजूद है’.

23 years of pyaar, dosti and a bunch of memories! This was my first time behind the camera and it ignited an unparalleled love for the cinema in me that continues to drive me till today… pic.twitter.com/ZvsDpwm4uH

